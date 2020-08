Lieke haalt kittens uit dode moederpoes: 'Met blote handen de baarmoeder opengemaakt'

Tijdens een hardlooprondje aan de Rijnsoever in Utrecht ziet Lieke Elberse een dode kat langs de kant van de weg liggen. De baarmoeder van de kat ligt uit het lijfje en tot Lieke’s grote verbazing, beweegt het. Ze aarzelt geen moment, maakt de baarmoeder open en haalt vier kittens tevoorschijn.

“Alles ging op automatische piloot”, vertelt Lieke, zelf werkzaam in een dierenkliniek in Utrecht. “Ik heb er verder niet over nagedacht. Ik had natuurlijk niets bij me, dus heb met blote handen die baarmoeder opgemaakt. Het ging gelukkig vrij makkelijk.”

Vier kittens

In de baarmoeder ziet Lieke vier kittens. “Ik heb de kittens eruit gehaald en drooggewreven”, beschrijft ze. “Eentje bleek helaas overleden, maar bij de andere drie kwam de ademhaling weer op gang.” Lieke besluit de kittens mee naar huis te nemen, waar ze de diertjes op een warme kruik legt. “Ze deden het best wel goed.”

Als de kleintjes warm en veilig zijn, wint Lieke advies in over de verzorging van de jonge katjes. “Ik kwam terecht bij Wendy. Zij vertelde dat de kittens ieder uur melk moeten krijgen, ook ‘s nachts”, legt Lieke uit. “Dat is voor mij niet te doen, omdat ik overdag gewoon werk.” Wendy van der Steen runt een dierenopvang in Amerongen en heeft veel ervaring met te vroeg geboren katten. In overleg met de dierenambulance wordt dan ook besloten dat het beter is de kittens bij haar onder te brengen.

Dierenopvang Amerongen

“Ik ben rond middernacht naar Bunnik gereden om ze op te halen”, vertelt Wendy. “Nu doe ik dit werk al 15 jaar, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. En geloof mij, ik kijk nergens meer van op. Maar hiervan wel!” Wendy gokt dat de kittens een week te vroeg te wereld zijn gekomen. De drie kittens zijn de eerste nacht goed doorgekomen, maar helaas geldt dit niet voor de tweede nacht. Woensdagochtend laat Wendy aan Hart van Nederland weten dat een van de kleintjes overleden is. De andere hebben moeite met aankomen: “Het is dus nog even spannend.”

Lieke heeft de moederkat meegenomen naar haar werk in de hoop dat het beest gechipt zou zijn, helaas bleek dit niet het geval. “Waarschijnlijk is het een boerderijkat. Die worden meestal niet gechipt of geholpen”, verklaart Lieke. “We weten dan ook niet van wie ze was.”