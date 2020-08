Zomerstorm Francis raast over het land: eerste stormschade al gemeld

Zomerstorm Francis raast over Nederland. Aan de kust werd dinsdagavond een uur lang windkracht 9 gemeten. De zwaarste windstoot bedroeg 100 kilometer per uur. Daarmee werd Francis officieel een zomerstorm.

De kans is groot dat de wind rond de ochtendspits het krachtigst is. Automobilisten moeten daar dus rekening mee houden, zo waarschuwde Rijkswaterstaat al eerder. Het advies is niet met een aanhanger of caravan de weg op te gaan. De N307, de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad, afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met een aanhanger vanwege de harde wind, meldt Rijkswaterstaat.

Door de harde wind is de #N307 (Markerwaarddijk) afgesloten voor vrachtwagens en voertuigen met aanhanger. Voor andere voertuigen is de weg open 🚗💨. (📸: @FlevoWegen) pic.twitter.com/gsUVELrpq1 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 26, 2020

Ook het treinverkeer kampt met de gevolgen van de storm. Zo rijden er woensdagochtend vroeg tussen Amsterdam en Den Helder minder intercity’s door de weersomstandigheden, rijden er geen treinen tussen Boskoop en Gouda door een boom op het spoor en rijden er tussen Breda en Noorderkempen geen treinen door harde wind op de hogesnelheidslijn.

Omvallende bomen

Tijdens de zomerstorm is de kans op schade door omvallende bomen groot. Veel bomen zitten nog vol in het blad, daardoor vangen ze veel meer wind. Daarnaast zijn een aantal boomsoorten verzwakt door de droogte, hierdoor kunnen ze makkelijker omvallen. Op verschillende plekken zorgden omvallende bomen al voor overlast.

In Amsterdam raakte een auto total loss en een tramleiding beschadigd door omvallende bomen, zo meldt de brandweer. Aan de Oostenburgergracht konden bewoners tijdelijk hun woning niet uit, omdat een grote boom tegen de gevel was gevallen.

De #stormschade is tot nu toe enkele omgewaaide bomen. Auto total loss aan #Keizersgracht. Tramleiding geraakt door boom maar inmiddels hersteld #Overtoom. Bewoners konden woning tijdelijk niet uit door grote boom tegen gevel #Oostenburgergracht. #storm — Brandweer AA (@BrandweerAA) August 26, 2020

In Den Haag belandde een vrouw dinsdagavond een vrouw onder een boom aan de Laan van Meerdervoort die omviel door de harde wind. De vrouw kwam rond 22.00 uur enige tijd klem te zitten onder de takken van de boom en werd na bevrijd te zijn door omstanders met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Haaglanden.

Ook in IJmuiden zorgden omvallende bomen voor problemen. Zeker vier auto’s liepen daardoor blikschade op.

Hoogtepunt vanochtend verwacht

Dinsdag in de loop van de middag wakkerde de wind al aan. Maar het hoogtepunt wordt woensdagochtend dus verwacht. Aan de kust van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland kunnen windstoten van 100 km/uur voorkomen. Boven land gaat het waarschijnlijk iets minder tekeer. Daar zijn zware windstoten tot 75 km/uur mogelijk.

Lees ook: Alles wat je moet weten over zomerstorm Francis die eraan komt

Tegen het middaguur is de storm voorbij. Het duurt tot het eind van de middag voordat de zware windstoten zijn verdwenen.

Laatste zomerstorm

De laatste officiële zomerstorm was op 10 augustus vorig jaar. Op die dag bereikte de wind in IJmuiden een uur lang gemiddeld windkracht 9. Dit was ook de dag waarop het dak van het stadion van AZ in Alkmaar instortte.

Redactie/ANP

Beeld: Regio 15/Reality Photo/ Video Duivestein