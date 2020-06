Verwachte zomerdrukte op Texel ontwijken met nieuwe app

Om de verwachte drukte op Texel deze zomer in goede banen te leiden, is er op het Waddeneiland een toeristen-app gelanceerd. Via de app kun je zien bij welke populaire locaties je nog terecht kunt voor een wandeling, museumbezoek of een hapje en een drankje.

Nederlanders die vakantie in eigen land willen vieren zouden het liefst naar de Waddeneilanden gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland. Een goede timing dus voor de lancering van de TexelMap.

Frank Spooren is het brein achter de app. “Als mensen een hotel boeken of een kaartje voor kopen voor de boot of een museum, krijgen ze automatisch informatie toegestuurd over de nieuwe app.” Op het eiland zelf wordt er gepromoot met posters en folders.

Hoe druk is het?

De lancering was op 1 juni, dus het project staat nog in de kinderschoenen. “Maar steeds meer horeca sluit zich aan.” Op dit moment kunnen bezoekers wel al kaartjes kopen voor toeristische trekpleister Ecomare en bijvoorbeeld zien hoe druk het is op verschillende wandelroutes. “Als de activiteit of locatie rood gearceerd is, dan is daar het maximum aantal personen bereikt. Dan kun je geen tijdsslot meer kiezen. Het is de bedoeling dat je dan wat anders gaat doen.”

De gemeente Texel steunt deze app en er is ook al interesse vanuit het buitenland. Het Duitse RTL is langsgekomen voor een reportage en Frank hangt wekelijks met andere geïnteresseerden aan de lijn. “Het is zeker de bedoeling om dit verder uit te rollen als het in de praktijk een succes is. Dit is een mooie manier om in deze coronatijd de drukte op ons eiland de managen. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook de Nederlander kan zien hoe mooi en rustgevend Texel kan zijn.”