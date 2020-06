Over twee weken mogen Nederlanders waarschijnlijk weer op vakantie naar twaalf Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Maar gaan we dat ook echt doen? Nou, nee. Een ruime meerderheid van de Nederlanders gaat dit jaar niet op vakantie naar het buitenland. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder 3000 mensen.

Er kleeft namelijk, zoals premier Mark Rutte woensdag tijdens een persconferentie al zei, een aantal risico’s aan reizen naar het buitenland. Zo worden er geen repatriëringsvluchten geregeld, mocht het gele reisadvies plots toch weer oranje worden door een nieuwe opleving van coronabesmettingen.

Geen reis binnen Europa

Ruim driekwart van de deelnemers aan Wat vindt Nederland nemen zijn waarschuwingen ter harte en laten een reis binnen Europa voorlopig aan hun neus voorbij gaan. “Busvakantie Spanje in begin februari geboekt”, meldt een panellid, “hoe kun je nu 7 juli met een bus vol mensen naar Barcelona en musea etc. bezoeken? Ik hoop dat de reis wordt geannuleerd, ik voel me hier niet prettig bij.”

De risico’s die kleven aan een buitenlandse vakantie in coronatijd zijn voor 42 procent van de respondenten reden om geen vakantie over de grens te boeken. 35 procent had sowieso al geen vakantieplannen. Een kleinere groep ondervraagden (16 procent) maakt zich geen zorgen of zegt alles zelf te betalen als het virus tijdens de vakantie oplaait in het land van bestemming.

Reisvoucher bewaren

Lekker in Nederland blijven, lekker ontspannen, vinden de meeste deelnemers. “Wij hebben hele mooie plekjes en ook geen risico dat landen op slot gaan!” Maar als een Europees land toch ineens opnieuw in lockdown gaat op het moment dat dít panellid er is, och… “Desnoods blijf ik daar. Alle andere landen zijn beter dan Nederland.”

Een klein gedeelte van het WvNL-panel, vijf procent, zet nu al een eerder gekregen reisvoucher om toch deze zomer op vakantie te kunnen. Van de mensen die ook een voucher hebben, bewaart 32 procent deze voor betere tijden “als het pas écht veilig is om te vliegen”.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.