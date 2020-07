Reddingsdiensten zijn vrijdagavond een zoekactie begonnen naar een vermiste zwemmer ter hoogte van de Zandmotor bij het Zuid-Hollandse Monster. Meerdere reddingsboten en helikopters zijn ingezet, meldt de Kustwacht.

Bij het invallen van de duisternis werd besloten om alleen nog vanuit auto’s op het strand te zoeken en vanaf boten met zoeklichten, aldus de Veiligheidsregio Haaglanden.

De vermiste zwemmer was met twee anderen in de problemen geraakt. Nadat een voorbijganger alarm had geslagen konden twee mensen uit het water worden gehaald. De derde wordt nog altijd vermist. Het zou om een tiener gaan.

Vrijwilligers zoeken mee

Voor de zoektocht hadden zich veel vrijwilligers aangemeld. Zij vormden aan het begin van de avond een menselijke lint vanaf het begin van de zee. De omstanders zijn inmiddels bedankt voor hun hulp en van het strand weggestuurd.

Een bijzonder gezicht, omstanders zoeken samen met hulpdiensten naar een derde vermiste zwemmer. #TerHeijde Lees meer: https://t.co/vUi5QaOblR pic.twitter.com/OOCQO4huKK — Regio15.nl (@regio15) July 31, 2020

De Zandmotor is een grote kunstmatige zandbank voor de kust van Zuid-Holland. Rijkswaterstaat heeft de zankbank aangelegd om op termijn het strand breder te maken en de duinengroei te bevorderen.

Eerdere zoekactie Katwijk

Eerder vrijdagavond zochten de reddingsdiensten naar een vermiste man voor de kust van Katwijk. De zoekactie werd na twee uur gestaakt. Er was niemand aangetroffen, zei een woordvoerder van de reddingsbrigade. “Het kan zijn dat de vermiste man op eigen houtje uit zee is gekomen. Niemand is als vermist opgegeven.”

Beeld: Regio15.nl