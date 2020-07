Nederland keert na een bloedhete zomerdag weer terug naar huis

Op deze snikhete zomerdag zochten Nederlanders massaal verkoeling aan zee. De drukte langs de kust kwam vroeg op gang en al snel werden veel stranden officieel vol verklaard. Inmiddels is het weer rustiger.

Bij Zandvoort, Bloemendaal en Wassenaar stonden de parkeerplaatsen al gauw bomvol. Treinen richting de kust zaten urenlang overvol. Even voor 14.00 uur riep de NS reizigers zelfs op om niet meer naar station Zandvoort aan Zee af te reizen.

Ook op de wegen naar de badplaatsen was het erg druk. Rond het middaguur riep de veiligheidsregio strandgangers op om niet meer naar Zandvoort te komen. Kort daarna meldde Rijkswaterstaat dat de stranden in Zuid-Holland en Noord-Holland vol waren, de provincie Zeeland volgde een uur later. Inmiddels is het weer rustig op de snelwegen.

Druk bij reddingsbrigade

Het was een drukke zomerdag voor de Nederlandse reddingsbrigade. De dienst moest zeker 177 keer uitrukken langs de stranden. Daarbij werden 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. Acht van hen moesten gered worden omdat ze zich in een levensbedreigende situatie bevonden.

Veel zwemmers kwamen in de problemen door de sterke stroming en muien. De reddingsbrigade had eerder al gewaarschuwd voor een sterke stroming. Ook zaterdag moeten mensen goed opletten als ze het water in gaan.

Warmste 31 juli ooit

De mensen die verkoeling zochten hadden wel een mooie dag te pakken, want het was nog nooit zo warm op 31 juli. Om 14.30 uur was het in Maastricht 34,2 graden, waarmee het lokale warmterecord van 1995 verbroken werd. In het Zeeuwse Westdorpe werd aan het begin van de avond zelfs nog 36,7 graden gemeten.

Landelijk was er geen sprake van een hitterecord. Daarvoor moest het kwik in De Bilt boven de 32,3 graden uitkomen, maar de thermometer bleef vrijdag steken op 32,0 graden. Dat betekent dat het record voor 31 juli voor in ieder geval een jaar nog op 1995 blijft staan.

Plaknacht op komst

Na de snikhete zomerdag mag Nederland zich nu gaan opmaken voor een echte plaknacht. Volgens Weer.nl is op sommige plekken zelfs kans op een heuse tropennacht: daar komt de temperatuur aankomende nacht niet onder de 20 graden uit.

