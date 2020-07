Voor de kust van Katwijk is sinds het eind van de middag een grote zoekactie aan de gang naar een vermiste zwemmer. Dat meldt de Kustwacht vrijdagavond.

De vermiste man was samen met een andere man aan het zwemmen toen ze in een zogenoemde mui terechtkwamen. Dat is een geul die loodrecht op het strand staat waardoor water met veel kracht naar zee stroomt. Een van hen kon veilig naar het strand komen en alarm slaan.

Meerdere reddingsboten en een helikopter zijn ingezet. Ook wordt er met waterscooters van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen gezocht naar de vermiste zwemmer. In de branding vormen strandgangers een menselijke ketting om de man te vinden.

Al 177 keer uitgerukt

Het is een drukke dag voor de Nederlandse reddingsbrigade. De dienst is vrijdag al zeker 177 keer uitgerukt langs de stranden. Daarbij zijn 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. Acht van hen moesten gered worden omdat ze zich in een levensbedreigende situatie bevonden.

Veel zwemmers kwamen in de problemen door de sterke stroming en muien. De reddingsbrigade had eerder al gewaarschuwd voor een sterke stroming. Ook zaterdag moeten mensen goed opletten als ze het water in gaan.

@KNBRD wil strandgangers extra attenderen op muien en stromingsgevaar. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een ‘duwtje’ in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker! Ronddrijven op een luchtbed is extra gevaarlijk, er is grote kans op afdrijven bij oostenwind. pic.twitter.com/yb30R1VZeA — Reddingsbrigade Nederland (@KNBRD) July 31, 2020

Redactie/ANP