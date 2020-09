De politie heeft in Tilburg donderdagavond zeven mensen aangehouden in de buurt van het stadion van Willem II. Het zevental wordt verdacht van erfvredebreuk, aldus een politiewoordvoerder. Ook hadden zij vermoedelijk zwaar vuurwerk bij zich, maar dat wordt nog onderzocht.

De zeven mannen, zes Tilburgers en een man uit Goirle, zijn tussen de 22 en 35 jaar. De politie zegt een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk te hebben aangetroffen, die de Explosieven Opruimings Dienst onschadelijk heeft gemaakt. De verdachten zitten nog vast en worden verhoord.

Coronaregels geschonden

De arrestaties vonden plaats op de Bernard Leenestraat, op loopafstand van het stadion. Die club speelde tegen het Schotse Rangers FC in de derde voorronde van de Europa League. Willem II-supporters mochten van de Tilburgse burgemeester op een plein in de stad naar de wedstrijd kijken. Daarop kwam nogal wat kritiek, nadat op beelden van lokale media was te zien dat de fans zich niet aan de coronaregels hielden.

Politievakbond ACP twitterde vrijdagochtend dat bij politiemensen ongeloof en verbazing heerst “na het het zien van de feestende supporters in Tilburg, waarvoor de burgemeester toestemming heeft gegeven. Juist nu moet er een eenduidig beleid komen. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.”

‘Geen opstootjes’

Omroep Brabant meldde donderdagavond ook dat een groep van zo’n vijftig Willem II-fans, die het plein al schreeuwend verlieten, zich tegen de ME keerde. Er zou met vuurwerk en blikjes bier zijn gegooid en tegen ME-busjes zijn geslagen. Ook zou op het plein zelf een vechtpartij zijn uitgebroken, waarvoor de ME werd ingeschakeld om de boel te sussen.

De politiewoordvoerder zegt vrijdagochtend echter dat de politie zich niet herkent in berichten dat de ME zou zijn belaagd en dat er “andere dingen” zouden zijn gebeurd. De ME was net als bij elke wedstrijd wel aanwezig, maar de eenheid heeft niet ingegrepen aangezien er volgens de zegsman geen opstootjes zijn geweest.

ANP