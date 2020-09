Burgemeester Tilburg: 'Massale bijeenkomst Willem II-fans op plein was bewuste keuze'

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings blijft achter het besluit staan om Willem II-supporters op een plein in de stad naar de wedstrijd van hun club tegen het Schotse Rangers FC te laten kijken.

Dat zegt hij tegen Omroep Brabant.

Duizend supporters op plein

Donderdagavond stonden er duizenden supporters dicht op elkaar te kijken naar het Europese duel dat Willem II thuis in Tilburg speelde tegen het Schotse Glasgow Rangers. De supporters hadden duidelijk lak aan de coronaregels. Niemand hield zich aan de maatregelen.

Juist vanwege de coronaregels werden er geen supporters toegelaten tot het Koning Willem II Stadion aan de Goirleseweg in Tilburg. Om de fans toch tegemoet te komen hing bij Euroscoop aan de Stappegoor, dichtbij het stadion, een groot beeldscherm. Daarop was de wedstrijd rechtstreeks te volgen. Het maximale aantal van duizend mensen stond samengedromd op het plein bij het stadion te kijken.

Na de wedstrijd raakte enkele supporter nog slaags met de politie. Zo werd er met vuurwerk en blikjes bier gegooid.

‘Waardeloze avond’

Weterings noemt het een “waardeloze avond”. De burgemeester gaf toestemming voor het kijken van de wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League om de orde te kunnen bewaren, legt hij uit. “Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren. Door ze op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het allemaal beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze.”

Volgens Weterings is toen de coronaregels niet werden nageleefd op het plein gewaarschuwd dat de bijeenkomst gestaakt zou worden. In de onlusten die later plaatsvonden ziet de burgemeester een herhaling van eerdere ongeregeldheden. “We hebben geregeld te maken met dit soort supporters. Dat is niet niks. Ik snap de verontwaardigde reacties die nu loskomen. Het is een terugkerende discussie die we voeren rondom de coronaregels en de handhaving ervan.” Volgende week, als meer informatie beschikbaar is, gaat de avond geëvalueerd worden, stelt Weterings.

‘Hoe haal je het in je hoofd’

Maarten Brink voorzitter van de politievakbond ACP Zeeland-West Brabant is niet mals met zijn kritiek. “Politieagenten vragen zich echt af hoe bestuurders het in hun hoofd halen een vergunning te verlenen voor dit soort ‘bijeenkomsten’. Ik heb het antwoord ook niet. Hier begrijp ik helemaal niets van. Niets. Ik hoop dat hier het laatste woord niet over gesproken is.”

Willem II speelt voor het eerst sinds 2005 een wedstrijd in Europees verband. In het voorrondeduel tegen Rangers kan de eerste stap worden gezet richting de Europa League. Donderdagavond verloor Willem II met 0-4 van de Schotse club.