VIDEO: Willem II-supporters overtreden coronaregels, gemeente grijpt niet in

Duizend supporters van Willem II vieren donderdagavond de terugkeer van de Tilburgse voetbalclub in Europa. Ze kijken de wedstrijd tegen het Schotse Rangers op een groot scherm, maar lappen daarbij wel de coronaregels aan hun laars. Verschillende video’s op sociale media laten zien hoe de fans schreeuwen en springen, zonder afstand te houden.

Volgens Omroep Brabant heeft een kleine groep van zo’n vijftig supporters zich later op de avond tegen de aanwezige Mobiele Eenheid gekeerd. Er wordt met vuurwerk en bierblikken gegooid. Met honden worden de supporters teruggedrongen.

Willem II speelt voor het eerst sinds 2005 een wedstrijd in Europees verband. In het voorrondeduel tegen Rangers kan de eerste stap worden gezet richting de Europa League. Maar de fans lijken in hun enthousiasme te zijn vergeten dat er in 2020 extra maatregelen gelden bij groepsbijeenkomsten.

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten dat er vooralsnog niet wordt ingegrepen op het plein. “Bezoekers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Daarna ligt het bij de organisatie, die heeft inmiddels een keer omgeroepen dat het zo niet kan. Bij excessen treden we op, maar zo ver zijn we nu nog niet.”

Geen illegaal feest

De gemeente heeft het kijkfeestje zelf gefaciliteerd, op initiatief van enkele supporters. “Het gaat om maximaal duizend fans, die bij aankomst allemaal zijn geregistreerd en een gezondheidstest hebben gedaan. Dat hebben we liever dan dat er een illegale bijeenkomst komt. We spelen voor het eerst in 15 jaar Europees voetbal, dus dat feestje wordt toch wel gevierd.”

De woordvoerder sluit niet uit dat de organisatie en/of de aanwezige supporters alsnog een boete krijgen voor het overtreden van de coronaregels. “We weten precies wie erbij was. Mochten er maatregelen moeten worden genomen, dan weten we waar we moeten zijn.”

Je gunt ze toch een plekkie in Europa, maar met de huidige stand van zaken lijkt me dit niet het beste idee ter wereld 😅 pic.twitter.com/9tiv6VWnJt — Jeffrey (@Jeffmeister) September 24, 2020

Uitgeschakeld

Sportief was het ook geen goede avond voor de Brabanders. Willem II speelde frivool en zonder ontzag tegen de Schotse topclub Rangers FC, maar het leverde de Tilburgers geen succes op in de derde voorronde van de Europa League. Rangers won het duel in het lege Koning Willem II Stadion zelfs met 4-0 en stootte door naar de play-offs. Voor Willem II is het Europese bekertoernooi ten einde.