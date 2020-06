In de nacht van zondag op maandag is een zendmast volledig uitgebrand op de Veldweg in het Gelderse Rijswijk. Het vermoeden is dat er sprake is van brandstichting. De brak rond 00.15 uur gemeld. Toen de brandweer arriveerde stond deze van onder tot boven in lichterlaaie.

De brandweer wist het vuur snel te blussen. Door gebruik te maken van een hoogwerker konden ze ook de top van de zendmast blussen.

Zendmast eerder ook al doelwit

Half april stond dezelfde zendmast ook in de brand. Ook toen was er sprake van brandstichting. De politie gaat overdag uitgebreid onderzoek doen.

In heel Nederland gingen stonden dit jaar al vele zendmasten in de brand. Mogelijk hebben de branden te maken met protesten tegen de uitrol van het 5G-netwerk.

Beeld: SPS Media