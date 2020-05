De uitrol van het 5G-netwerk in Nederland wordt niet uitgesteld. Dat heeft de rechter maandagochtend besloten in een kort geding dat de stichting Stop5GNL had aangespannen.

Nederland baseert zich op deugdelijke en deskundige rapporten, aldus de rechter. De stichting Stop5GNL wilde de uitrol van de mobiele netwerktechnologie stoppen, omdat de straling volgens hen gezondheidsrisico’s oplevert.

Lees ook: Anti-5G-Facebookers verheerlijken brandstichting zendmasten: ‘Steek alles wat ermee te maken heeft in brand’

De overheid is van plan in juni de frequenties voor het 5G-netwerk te veilen. Bij de rechtbank eiste de stichting dat de overheid op zijn minst moet wachten op een rapport van de Gezondheidsraad dat in juli wordt verwacht. “De uitrol van 5G moet worden gestaakt totdat blijkt dat reële gezondheidsrisico’s uit te sluiten zijn”, zei de advocaat van Stop5GNL tijdens de zitting eerder deze maand.

Geen gezondheidsschade 5G

Volgens de advocaten van de Staat houdt Nederland zich in het belang van de volksgezondheid ruimschoots aan de limieten die zijn vastgelegd in Europese telecomwetgeving. Anders dan de stichting beweert, zegt de overheid dat er geen wetenschappelijke basis is voor de stelling dat 5G-frequenties gezondheidsschade opleveren.

Om de mogelijke gezondheidsschade van 5G-straling is veel te doen. De laatste weken is herhaaldelijk brand gesticht in zendmasten in heel Nederland. De uitrol van het landelijke 5G-netwerk zou hier mogelijk aanleiding toe zijn.