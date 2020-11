Zeeuwse mannen vertellen open over hun gedachten aan zelfmoord: 'We denken dat we macho's moeten zijn'

De GGD wil iets doen aan het hoge aantal zelfmoorden in Zeeland. De suïcidecijfers zijn in deze provincie al jaren het hoogst. Vorig jaar lagen ze ver boven het landelijk gemiddelde. Als afsluiting van de campagne ‘Zeeland zonder zelfmoord’ verschijnt dinsdag een podcast waarin drie Zeeuwse mannen openlijk vertellen over hun worsteling met depressie en zelfmoordgedachtes.

In de podcast Doordrenkt vertellen Alfons, Jeroen en Roland uit Zeeland hun verhaal aan journalist Maarten Dallinga. Dallinga koos voor drie mannen van middelbare leeftijd, omdat dit de groep is waar suïcide het vaakst voorkomt. Met de podcast probeert Dallinga deze groep te bereiken en aan het praten te krijgen, want ‘praten kan levensreddend zijn’.

Lees ook: ‘Pesten lijkt zo klein en onbelangrijk’, maar Maryana (14) stapte erom uit het leven

‘Mensen durven het niet te vertellen’

“Met één voet heb ik op het perron gestaan op Hollands Spoor.” Roland van Tilborg (49) uit Sint Maartensdijk herinnert zich dit moment tijdens de donkerste periode van zijn leven nog goed. “Ik heb heel diep gezeten,” vertelt de Zeeuw aan Hart van Nederland. De gedachtes aan zelfmoord spoken al op jonge leeftijd door zijn hoofd. Roland is acht jaar wanneer hij voor het eerst met zijn voeten over de rand van het balkon zit. Twijfelend of hij zal springen. Zijn ouders zijn op dat moment verslaafd en op school wordt hij gepest.

Toch is Roland al 45 jaar oud als hij eindelijk hulp vindt voor zijn depressie en zware burn-out. Voor die tijd loopt hij tegen een muur aan. “Er hangt nog veel te veel taboe omheen,” vindt Roland. “Er zit een groot stigma op. Mensen zeggen: ‘Je hebt een schop onder je kont nodig. Iedereen heeft weleens een dipje.’ Velen durven het daarom niet te vertellen.” De samenleving maakt het mensen die kampen met een depressie volgens hem ook niet altijd makkelijk. “Soms worden contracten niet verlengd. Er is dus bijvoorbeeld ook nog de angst om je baan te verliezen.”

Baukje (19) ziet het leven soms zwaar in: ‘Er zijn momenten dat ik denk: het hoeft van mij niet meer’

Binnenvetters

In 2019 pleegden per 100.000 inwoners 15,1 Zeeuwen zelfmoord, blijkt uit cijfers van het CBS. Het landelijk gemiddelde ligt op 10,4. Mannen van middelbare leeftijd plegen het vaakst zelfmoord en die groep is in Zeeland groot. Roland snapt heel goed dat het juist bij deze groep mis gaat. “Veel mensen krijgen een midlifecrisis. Vrouwen gaan daar op een andere manier mee om. Zij praten meer, mannen zijn binnenvetters en voelen zich snel onbegrepen. We denken dat we niet mogen huilen en macho’s moeten zijn,” legt hij uit.

113 Zelfmoordpreventie herkent dat mannen vaker een hoge drempel ervaren om psychologische hulp te zoeken. Volgens de organisatie is het bij hen extra belangrijk om alert te zijn op mogelijke signalen. Een woordvoerder laat weten dat “de overgang van suïcidale gedachten naar suïcidaal gedrag een proces is en dat dit proces bij mannen veel korter is”. Ook gebruiken mannen vaker methodes die schadelijker zijn en de kans op overlijden vergroten.

Lees ook: Zorgen om zelfmoordgedachten bij horecaondernemers: ‘Er is geen perspectief’

Het gesprek voeren

Maker van Doordrenkt Maarten Dallinga hoopt met zijn podcast het gesprek te openen. Hij wil vooral mannen van middelbare leeftijd aansporen om de stilte te doorbreken. Er kan en moet volgens de journalist veel meer over zelfmoord worden gepraat om het taboe te doorbreken. “Het gesprek moet vaker worden gevoerd, maar mensen moeten ook de vraag durven stellen: Denk jij weleens aan zelfmoord?”

Met Roland gaat het nu gelukkig over het algemeen beter. Hij gebruikt medicatie en gaat naar therapie. De gedachten aan zelfmoord zijn minder geworden, want Roland weet zijn problemen steeds beter bespreekbaar te maken. Ook met zijn vriendin en kinderen praat Roland nu meer, al is zijn zoon al een even grote binnenvetter. Roland’s gezin is een lichtpuntje in het leven van de Zeeuw. Het lichtpuntje dat ervoor zorgde dat hij op die bewuste dag zijn voet terugtrok.

De eerste aflevering van Doordrenkt is vanaf dinsdag 1 december te beluisteren. De trailer staat nu al online.

Heb jij hulp nodig? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.