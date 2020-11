'Pesten lijkt zo klein en onbelangrijk', maar Maryana (14) stapte erom uit het leven

De 14-jarige Maryana Flameling uit Boven-Hardinxveld werd tijdens haar korte leven enorm gepest. Het was zelfs zo erg, dat ze geen andere uitweg zag dan zichzelf van het leven te beroven. Haar ouders willen nu iedereen duidelijk maken waar pestgedrag toe kan leiden.

Ouders Ed en Corita verloren hun dochter op 14 november. “Ik zei dat ik de hond uit ging laten en zij zei: ‘Ja, is goed, ik zie je zo,'” vertelt moeder Corita over die dag aan Hart van Nederland. “Ik kom een tijdje later terug, loop naar boven en toen vond ik haar.”

“Dan is je hele wereld leeg, dan denk je helemaal niets meer,” treurt vader Ed. “Misschien heeft ze in een zwak moment, of een heel sterk moment, besloten om er een eind aan te maken. Meer kun je er niet over zeggen, want je weet het niet.”

Impact van pesten

“Pesten lijkt zo klein en onbelangrijk en het is zo gebeurd, maar het heeft zoveel impact op een kind. Dat besef moet er zijn,” aldus Corita. “Ik hoop dat wij met onze boodschap levens kunnen redden. Al is het er maar één, dan is het niet voor niets geweest.”

Maryana werd de afgelopen vijf jaar gepest. “Vanaf de lagere school tot aan nu,” vertelt Ed. De pesterijen gingen heel ver, tot doodsbedreigingen aan toe. “Vorige zomer is ze de hele zomer binnen geweest, omdat de groep die haar pestte tegenover ons in een tuintje zat. Ze durfde niet naar buiten,” aldus Corita.

Levens verwoest

“Wij nemen de hulpverlening en huisarts, die altijd zeiden dat ze zo sterk was, niets kwalijk. Wij nemen de pesters wel heel veel kwalijk,” vertelt Ed Flameling. De vader van Maryana vindt het belangrijk om richting de klasgenoten te benadrukken hoe het pesten levens heeft verwoest. “Ik heb ze tijdens de uitvaartdienst voor Maryana dan ook persoonlijk toegesproken.”

Heb jij hulp nodig? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113