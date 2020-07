Zorgen om zelfmoordgedachten bij horecaondernemers: 'Er is geen perspectief'

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt zich zorgen over horecaondernemers die geen perspectief meer hebben. Het is bij sommigen zelfs zo erg, dat ze nadenken over zelfmoord. De brancheorganisatie kreeg hier de afgelopen weken meerdere telefoontjes over binnen. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet bekend, maar “we hebben meerdere voorbeelden van mensen die echt geen uitweg meer zien.”

De KHN en de Nederlandse Staat stonden donderdag tegenover elkaar tijdens een kort geding om versoepelingen van de coronaregels af te dwingen. Horecaondernemers willen meer vrijheid en de overheid wil koste wat het kost het coronavirus binnen de perken te houden. De KHN gaf aan positief te staan tegenover een mogelijke mondkapjesplicht in de horeca. Daar is nu nog geen sprake van.

Zo’n 40 procent van de horecaondernemingen is al technisch failliet en afhankelijk van schuldeisers, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “De afgelopen week zijn we meerdere keren gebeld door ondernemers die geen uitweg meer zien en zichzelf van het leven dreigen te beroven. Dat is heel heftig”, vertelt hij. Volgens de Nederlandse overheid is het coronavirus nog gevaarlijk en is er dus geen reden om de regels voor de horeca te versoepelen.

‘De nood is hoog’

Maar veel ondernemers staat het water aan de lippen. KHN-directeur Dirk Beljaarts uitte zijn zorgen hierover tegenover Hart van Nederland. “Ik hoor dat ook mijn mensen die telefoontjes binnenkrijgen. Er is inderdaad een aantal leden dat hierover nadenkt. Zo heftig is het”, vertelt Beljaarts. “Ik merk dat het me weer raakt als ik het erover heb. Zo hoog is de nood.”

Hij legt uit dat het de horecabazen niet gaat over geld verdienen, maar puur overleven. “Leden van soms de tweede en derde generatie zien hun levenswerk wegvagen. Er is voor hen geen perspectief”, aldus de directeur. “Hier knokken wij voor. Natuurlijk staat dat helemaal los van volksgezondheid. Daar staan we uiteraard helemaal achter.”

Verder praten

Aan het eind van de zitting kwamen beiden partijen tot een deal om later weer in gesprek te gaan. Ze praten begin augustus weer verder. Tijdens die nieuwe gesprekken kan het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden tot anderen in ieder geval niet ter discussie staan, zei de advocaat namens de Staat.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).