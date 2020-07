Zeker 20.000 wandelaars beginnen vandaag aan hun eigen Alternative Vierdaagse

Omdat de beroemde Nijmeegse Vierdaagse dit jaar niet door kan gaan vanwege corona betekent niet dat er helemaal niet gewandeld gaat worden. Zo’n 20.000 mensen trekken vandaag alsnog de wandelschoenen aan om tientallen kilometers te gaan lopen.

De deelnemers hebben zich ingeschreven voor de Alternatieve Vierdaagse van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Door middel van een app ‘verzorgen’ zij vier dagen lang een parcours in de eigen omgeving.

Lees ook: Alternatieve Vierdaagse in coronatijd: in kleine clubjes en in de eigen regio

Daarnaast loopt een nog onbekend aantal wandelaars toch de gebruikelijke Vierdaagse-parcoursen in de omgeving van Nijmegen. Op campings, in hotels en pensions zijn de afgelopen dagen veel van deze lopers gearriveerd.

Afgeraden om toch Vierdaagseroutes te lopen

De 104e Vierdaagse gaat niet door vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De organisatie van de Vierdaagse, de gemeente en de KWBN hebben wandelaars afgeraden om toch de Vierdaagseroutes te gaan lopen in de derde week van juli, omdat het dan alsnog te druk kan worden.

Lees ook: Bloemenkweker Theo was bang dat hij met 300.000 gladiolen zou blijven zitten, maar werd gered

“Onze app wordt in heel Nederland gebruikt. We merken wel dat er veel om routes in en rond Nijmegen wordt gevraagd”, zegt de bond. “Veel lopers hadden natuurlijk al overnachtingen geboekt voordat de Vierdaagse werd afgelast.”

Waarschuwen bij drukte

Als het op de traditionele Vierdaagseroutes te druk wordt, zal de wandelbond via de app gaan waarschuwen, zegt een woordvoerster. Ook de veiligheidsregio Gelderland-Zuid houdt de situatie in de gaten. Vierdaagse-marsleider Henny Sackers waarschuwt lopers dat er onderweg niks is georganiseerd. “Geen wegafzettingen, geen toiletten, geen EHBO en geen bezemwagen.”

ANP/Redactie