Alternatieve Vierdaagse in coronatijd: in kleine clubjes en in de eigen regio

Maandag gaat door het hele land de Alternatieve Vierdaagse van start. Omdat de beroemde Nijmeegse variant vanwege corona niet doorgaat, gaan 18.000 deelnemers verspreid over het hele land in kleine groepjes op pad. Ook de goede-doelen-lopers van ‘Ik Wil Opvallen’ zijn weer van de partij. Met hun knalroze shirtjes gaan zij dit jaar in Apeldoorn aan de wandel.

Ze zouden als vriendengroep voor de eenentwintigste keer de Nijmeegse Vierdaagse uitlopen, totdat de coronacrisis alle hoop op een glorieus onthaal op de Via Gladiola de bodem in sloeg. René Nederhof geeft aan dat ze de stad Nijmegen nog het meest gaan missen. “We doen het zonder de mensen, de studenten, de horeca. Daar word ik best wel een beetje emotioneel van, dat vind ik het verschrikkelijkst.”

Wandelaar Ina van den Berg zal vooral nog denken aan het feest om het wandelen heen. “Met z’n allen op één accommodatie, dat mis je wel. Je gaat nu ‘s middags of ‘s avonds naar huis, en je eigen dingetje doen. Normaal zit je de hele week bij elkaar.”

Toch is niet alles anders bij de Alternatieve Vierdaagse, vertelt Petra Nederhof. “We hebben toch besloten een klein verzorgingspostje op te zetten, dus het is een beetje Nijmeegse Vierdaagse in het klein, en dan in Apeldoorn.”

Wandelen voor de sport

De kleurrijke wandelaars lopen voor een Nijmeegse stichting die waar nodig kleinschalige hulp biedt. En Robbie Veenendaal loopt als voorzitter van de Fieldwork Foundation zelf ook gewoon mee. “Wij hebben bijvoorbeeld acties waarbij we gezinnen ondersteunen die niks te makken hebben, dan zorgen wij voor een leuk zomers uitje. Maar soms ook broodnodige sportabonnementen, want als kinderen in een situatie zitten waarbij er niks is, dan is het super fijn als ze gewoon kunnen voetballen.”

Op dag 4 is het traditioneel gezien feest. De buren zullen met een bosje gladiolen langs de route staan en de wandelaars krijgen hun eigen intochtje bij één van hen thuis, aldus René. “Het wordt echt een feestje, met hapjes, drankje, je moet het eerst verdienen met elkaar.”