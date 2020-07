Bloemenkweker Theo was bang dat hij met 300.000 gladiolen zou blijven zitten, maar werd gered

Gladiolenkweker Theo Theunissen uit Heumen dacht dat hij met 300.000 gladiolen zou blijven zitten nu de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat vanwege het coronavirus. Maar door hulp van vrijwilligers werden er zaterdag maar liefst 70 duizend verkocht.

Vrijwilligersinitiatieven ‘Van Maker naar Mokum’ en ‘Breda maakt mij Blij’ redden zijn oogst door zijn bloemen te verkopenn in Amsterdam en Breda. De initiatiefnemers helpen boeren om van hun producten af te komen nu ze ze door de coronacrisis niet kunnen verkopen. Toen ze hoorden dat Theo met een overschot aan gladiolen zat, startten ze een actie. Geïnteresseerden konden de bloemen online bestellen en zaterdag afhalen op verschillende locaties in Amsterdam en Breda.

Nijmeegse Vierdaagse

De gladiool staat al jarenlang bekend als Vierdaagsebloem. De deelnemers krijgen de gladiolen traditiegetrouw van het publiek aangeboden op de laatste dag van de Vierdaagse. Met hun armen vol bloemen lopen ze de stad in over de Sint Annastraat, die tijdens de Vierdaagse omgedoopt wordt tot Via Gladiola. Het coronavirus gooide dit jaar roet in het eten.

Theo is blij met alle steun die hij krijgt. “Ik had dit nooit verwacht. Ik ben blij dat we er zo toch vanaf komen.” Het weer werkt volgens Theo ook mee. “Als het heet is, zit iedereen buiten te barbecueën. Maar vrouwen willen nu een bosje bloemen in huis hebben.” Daarnaast is er ondanks de afgelaste Vierdaagse ook redelijk wat vraag naar gladiolen in de regio Nijmegen. “Mensen willen toch een beetje dat Vierdaagsegevoel krijgen”, aldus de gladiolenkweker.