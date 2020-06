Bloemkweker Theo zit met 300.000 gladiolen nu de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat

Ieder jaar krijgen wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse op de laatste dag bij hun laatste meters een gladiool aangeboden van bloemkweker Theo Theunissen. Maar vanwege de coronacrisis gaat de Vierdaagse dit jaar niet door, en blijft Theo met 300.000 gladiolen zitten.

“Het is flink balen dat ze overblijven, want de Vierdaagse is echt een topweek”, zegt Theo tegen¬†Hart van Nederland. Al sinds 1985 kweekt hij jaarlijks voor de Vierdaagse de bloemen. Theo had de bollen voor de Vierdaagse net geplant toen de coronacrisis begon. “De gladiool heeft honderd dagen nodig voordat de bloem uitkomt. We wisten niet hoe de vlag erbij zou hangen rond de Vierdaagse, dus ben ik maar gewoon gaan planten.”

Theo zegt dat hij het weekend voor de Vierdaagse altijd de meeste gladiolen verkoopt. Wandelaars krijgen vervolgens op de laatste dag de bloemen overhandigd en lopen daarmee de stad in via de Sint Annastraat, die dan voor even is omgedoopt tot Via Gladiola. “Daarnaast kopen mensen de bloemen ook om ze tijdens de Vierdaagse thuis weg te zetten”, aldus Theo.

‘Spannend of ik bloemen nog kwijt kan’

Na de Vierdaagse daalt de verkoop van de gladiolen volgens Theo. “Mensen gaan daarna vaak op vakantie, dus dan kopen ze geen bloemetje meer.” Ook speelt hitte volgens Theo een grote rol. “Vorig jaar was het heel warm en daardoor kopen mensen minder snel een bloemetje. Dus het wordt dit jaar nog spannend of ik de bloemen kwijt kan raken.”

Theo hoopt dat de Vierdaagse-gladiolen alsnog worden verkocht in winkels. “Als ik ze niet verkoop, moet ik ze op de veiling zetten. Als het dan nog niet lukt, is het einde oefening.” De kosten kunnen dan volgens Theo oplopen tot 45.000 euro. “Maar ik hoop dat mensen toch dat bloemetje willen afnemen.”