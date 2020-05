Ingeschreven voor de Vierdaagse? Wandelaars krijgen slechts 62,50 euro terug

Wandelaars die zich hadden ingeschreven voor de 104e Vierdaagse, krijgen een deel van hun inschrijfgeld terug. Volgens de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse is het bedrag dat niet wordt terugbetaald, gebruikt om al gemaakte kosten voor de komende editie te dekken.

De Vierdaagse is afgelast wegens de coronacrisis. Inschrijven voor het wandelevenement kostte dit jaar voor het eerst 100 euro. Wandelaars krijgen daarvan 62,50 euro terug.

Vierdaagse duurder

De Vierdaagse verhoogde het inschrijfgeld dit jaar aanzienlijk, omdat er niet voldoende geld in kas was om eventuele tegenvallers op te vangen. “Daarmee dachten we aan een editie in de toekomst die misschien niet door zou kunnen gaan wegens te grote hitte”, aldus marsleider Henny Sackers.

De organisatie had nooit kunnen voorspellen dat die tegenvaller al zo snel zou komen. “We hielden er natuurlijk geen rekening mee dat we meteen een Vierdaagse zouden moeten doorstrepen. Dit terwijl er nog geen vet op de botten was gegroeid.”

Ophef over inschrijfgeld

De inschrijving voor het wandelevenement sloot eind maart, toen nog niet bekend was of de Vierdaagse afgelast zou worden. Deelnemers moesten het volledige inschrijfgeld betalen om kans te maken op een startbewijs.

Daarover ontstond veel ophef. Maar volgens de organisatie heeft hun handelwijze ervoor gezorgd dat er volgend jaar weer een Vierdaagse georganiseerd kan worden, als dergelijke grote evenementen dan weer toegestaan zijn.

Aan de Vierdaagse doen jaarlijks mensen van meer dan zeventig nationaliteiten mee. De Vierdaagse en de bijbehorende feestweek trekken zo’n 1,6 miljoen mensen naar Nijmegen.