Tientallen tips binnengekomen over verdachte ernstig zedenmisdrijf Roden

De politie heeft twintig tips binnengekregen over de verdachte die een ernstig zedenmisdrijf zou hebben begaan in Roden. De man heeft op klaarlichte dag een jong meisje seksueel misbruikt in een steeg.

Dinsdag deelde de politie beelden van de verdachte via Opsporing Verzocht. De tips kwamen naar aanleiding van die uitzending binnen. Er werden onder meer namen genoemd. De verdachte heeft zich nog niet gemeld, de politie roept nogmaals op om je tips en informatie te delen.

De man sprak het slachtoffer maandagmiddag rond 16:50 aan. Zij was op dat moment aan het spelen in een steeg. Na het misbruik ging de man ervandoor. Buurtbewoners hebben bewakingsbeelden gedeeld met de politie. Die beelden heeft de politie nu vrijgegeven.

Update: bij de politie zijn inmiddels 20 tips binnengekomen na de uitzending #OpsporingVerzocht. #Roden. Ook nu zijn namen genoemd. De recherche onderzoekt de tips. Heb je de uitzending gemist? Kijk dan om 16.30 uur op ⁦@NPO2⁩ naar de herhaling! https://t.co/45cw72rMbH — Politie Drenthe (@poldrenthe) June 24, 2020

Signalement verdachte zedenmisdrijf Roden

Het signalement van de verdachte: blank, kort en blond haar, reed op een zwarte herenfiets.

Hij had een blauw shirt aan met op de schouders een wit vlak, mogelijk een merklogo. Weet je meer over dat shirt, geef het dan door aan de politie.

