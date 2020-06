Een jong meisje is maandagmiddag in het Drentse Roden seksueel misbruikt door een nog onbekende man. Het meisje was het aan het spelen in een steegje aan de Geluklaan toen ze rond 16.50 uur door de man werd aangesproken.

Na het misbruik ging de dader ervandoor. Hij is nog altijd voortvluchtig. De politie stuurde maandag meteen een melding via Burgernet uit. Ondanks meerdere meldingen uit Roden en omliggende dorpen kon de verdachte niet worden gevonden. In de buurt is een groot onderzoek gestart.

Signalement verdachte

De politie heeft inmiddels een signalement van de verdachte verspreid:

Het gaat om een man van tussen de veertig tot vijftig jaar oud

Hij is zongebruind, heeft bruin haar en een stoppelbaard

Hij zou een blauw t-shirt hebben gedragen

Camerabeelden

Buurtbewoners die bewakingscamera’s hebben hangen met zicht op het steegje zijn gevraagd om de beelden af te staan aan de politie. De beelden kunnen van “grote waarde” zijn voor het onderzoek, aldus de politie.

Het slachtoffertje is opgevangen en krijgt zorg aangeboden. Speciale rechercheurs zullen met het meisje in gesprek gaan om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Beeld: Persbureau Meter