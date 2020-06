Beelden vrijgegeven van verdachte ernstig zedenmisdrijf Roden

Op maandag 15 juni 2020 werd in het Drentse dorp Roden een jong meisje slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf. Dat gebeurde in een steeg in een woonwijk. De politie heeft een verdachte op het oog en vraagt jouw hulp om zijn identiteit vast te stellen.

De man is op camerabeelden vastgelegd toen hij een aantal keer langs de betreffende steeg fietste. Te zien is ook hoe hij bij het passeren de steeg in keek.

Dit zijn de kenmerken van de man: blank, kort en blond haar, reed op een zwarte herenfiets.

Hij had een blauw shirt aan met op de schouders een wit vlak, mogelijk een merklogo. Weet je meer over dat shirt, geef het dan door aan de politie.

Doelbewust steeg in

De steeg daar in de Rodense woonwijk loopt van de kruising Aukemastraat – Scharftlaan naar het Nijlandspark. Rond 16.10 uur kwam de onbekende man voor het eerst in beeld. Om ongeveer 16.30 uur leek hij bewust de steeg in te fietsen.

Volgens de twee kinderen werden zij aangesproken door een onbekende man op een fiets. Eén van hen werd vervolgens slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf.

Op de beelden zijn rond dat tijdstip geen andere mensen bij de steeg te zien, totdat de jonge meisjes eruit renden en alarm sloegen.

Getuigenoproep

De onbekende fietser passeerde die maandagmiddag een aantal mensen op straat en moest op een bepaald moment uitwijken voor een auto. De politie hoopt dat mensen die de man hebben gezien, zich melden.

Ook als je van andere kinderen signalen opvangt dat zij mogelijk door een onbekende man zijn of worden benaderd, komt de politie graag met je in contact.

Iets gezien? De politie is bereikbaar op 0800-6070 .

Beeld: politie / Opsporing Verzocht