Buurtbewoners reageren geschrokken en boos op het seksueel misbruik van een jong meisje maandagmiddag in Roden. Het onderzoek van de politie is in volle gang, maar van de verdachte ontbreekt nog steeds ieder spoor.

“Dit is verschrikkelijk”, vertelt een van de buurtbewoners. “Het zal je kind maar zijn.” Een andere buurtbewoner vult aan: “Het is zo zielig voor dat kleine meisje, ze wilde gewoon spelen.”

Het verhaal

Er is nog veel onduidelijk over wat er maandagmiddag rond 16:50 uur gebeurde. Het verhaal wat de ronde gaat, is volgens een omwonende het volgende: “Hij stond te plassen in het steegje. Het meisje zou daar iets van gezegd hebben en toen heeft hij het gedaan.”

Direct na het incident verspreid de politie een burgernetmelding, waarin wordt opgeroepen uit te kijken naar een man van tussen de veertig en vijftig jaar. Hij zou een zongebruinde huid hebben, een stoppelbaard en bruin haar.

Gevlucht

“Ik ben zelfs nog een rondje gaat fietsen”, vertelt een buurvrouw. “Gewoon om te kijken of ik hem nog zag.” Maar helaas, zowel buurtbewoners als de politie vinden de man ondanks uitgebreide zoekpogingen niet.

“Mensen hier zijn het allemaal met elkaar eens”, vertelt een buurman. “Als ze diegene te pakken krijgen, wordt het denk ik heel erg voor hem.”