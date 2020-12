Youssef en zijn zoon trotseren de Noordzee om de haai bij Ouddorp te redden: 'Hij leeft!'

Dat de blauwe haai die vandaag aanspoelde op het strand van Ouddorp nog leeft, heeft het dier te danken aan Youssef el Yakhlifi (57) en zijn zoon Soufyan (25) uit Den Haag. Zij trotseerden zaterdagmiddag de koude golven van de Noordzee om het dier onder water te houden. Inmiddels trekt de haai voorzichtig baantjes in een bassin van Diergaarde Blijdorp.

Youssef doet zaterdagmiddag nog verwoede pogingen om de blauwe haai terug het water in te trekken, maar het dier is te verzwakt om zelf tegen de stroming in te gaan. Uiteindelijk komen Stichting ReddingsTeam Zeedieren Diergaarde Blijdorp ter plaatse om hem op te halen.

Lees ook: Bijzondere blauwe haai gevonden op het strand van Ouddorp: ‘Ze komen hier helemaal niet voor!’

‘Dat is een haai’

Het gezin el Yakhlifi is een paar dagen op vakantie in Zeeland als ze besluiten een strandwandeling te gaan maken op het strand van Ouddorp. Ze willen eigenlijk net vertrekken als de jarige zoon Soufyan iets ziet ‘fladderen’ in het water. Moeder Fatima Amekrane denkt eerst nog dat het misschien een stuk plastic is. Of misschien het schuim van de zee.

Soufyan en zijn vader besluiten toch even te gaan kijken en zien dan dat het om een vis gaat, die met zijn buik omhoog in de branding ligt. Als vader Youssef het beest omdraait schrikken de twee zich dood: “Dat is een haai,” schreeuwt hij uit.

De man kan nauwelijks geloven wat hij ziet, maar aarzelt geen moment. Hij loopt het ijskoude water in en probeert het dier in nood aan zijn staart mee de zee in te trekken.

Moeder Fatima kijkt vanaf het strand naar de heldhaftige actie van haar man. “Hij stond tot aan zijn kruis in het water,” vertelt ze aan Hart van Nederland. “Op een gegeven moment begint de haai weer te zwemmen en klinkt er luid gejuich van toegestroomde mensen, maar uiteindelijk drijft het dier toch weer terug.” Dit gebeurt een keer of vier en dan besluit de dochter van Youssef en Fatima de reddingsbrigade te bellen.

‘Een grapje’

Volgens Fatima kan de reddingsbrigade het verhaal in eerste instantie maar moeilijk geloven. “Ze vroegen nog of het niet om een zeehond ging. Wij dachten zelf eerst ook dat het een grapje was, maar we weten toch wel het verschil tussen een haai en een zeehond?,” vertelt ze. Eenmaal aangekomen blijkt het toch echt om een zeldzame blauwe haai te gaan, die normaal gesproken niet eens voorkomt in de Noordzee.

Lees ook: Zwart neushoorntje voor het eerst buiten in Diergaarde Blijdorp

Expert Cees van Hoven van Stichting Reddings Team Zeedieren wordt ingeschakeld om het dier in veiligheid te brengen. Die denkt in eerste instantie dat hij dood is. “Toen waren mijn man en zoon echt heel erg teleurgesteld,” zegt Fatima. Het gezin is al aan hun tocht terug begonnen als Cees hen van veraf toe schreeuwt: “De haai leeft!,” roept hij blij. Youssef en Soufyan weten niet hoe snel ze terug het strand op moeten gaan en helpen uiteindelijk om de haai in een kist te tillen.

‘Zwemt weer’

De blauwe haai wordt snel overgebracht naar Blijdorp en overgezet naar de vissenquarantaine. Een woordvoerder van Blijdorp laat aan Hart van Nederland weten dat de haai vanavond rond 21.00 uur in open zee is uitgezet. “Dan heeft hij de meeste overlevingskans”.

Foto: familie el Yakhlifi