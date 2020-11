Het zwarte neushoorntje dat vorige week geboren werd in Diergaarde Blijdorp is woensdag voor het eerst naar buiten geweest. Een geluk voor mensen die donderdag, wanneer het park eindelijk weer open mag, een tijdsslot gereserveerd hebben.

“De kleine aarzelde in het begin en vond de buitenwereld blijkbaar erg spannend”, laat een woordvoerder van de dierentuin weten. “Moeder Naime wilde wel graag een luchtje scheppen, maar dan alleen samen! Bij de tweede poging durfde het kleintje wel naar buiten te gaan. Hij hobbelde dapper achter moeder aan en belandde per ongeluk al in het modderbadje.”

De kleine neushoorn, een mannetje, is de komende periode af en toe buiten te bewonderen als het weer het toelaat. Diergaarde Blijdorp laat weten dat dit steeds vaker zal gebeuren naarmate de dieren meer gewend zijn en het zachte weer aanhoudt.

Diergaarde Blijdorp

De kleine zwarte neushoorn werd vorige week met veel enthousiasme ontvangen in Diergaarde Blijdorp. Het is de derde ooit van zijn soort dat geboren is in Nederland. De zwarte neushoorn wordt ernstig bedreigd. In het wild leven er naar schatting nog maar zo’n vijfduizend exemplaren.

Als het kleintje niet naar buiten kan, kunnen mensen hem zien via de webcams in de kraamkamers of via de Blijdorp-app. Ook zullen de verzorgers van de zwarte neushoorn verschillende filmpjes opnemen en op social media plaatsen.

Beeld: Diergaarde Blijdorp