Kijk live mee: Zwarte neushoornbaby op komst in Diergaarde Blijdorp

Het lijkt erop dat Naima, de zwarte neushoorn van Diergaarde Blijdorp, aan het bevallen is. Dat meldt de dierentuin op Twitter. Een bijzondere bevalling want het wordt het derde Nederlandse zwarte neushoornbaby’tje in 57 jaar tijd. De tweede voor Naima.

De zwarte neushoorn van Diergaarde Blijdorp is inmiddels al 450 dagen zwanger van haar tweede kalf, een kleine 15 maanden dus. Dit is overigens heel normaal voor een zwarte neushoorn, de moeder is gemiddeld zo’n 15 tot 16 maanden zwanger.

Kalf

Naima’s verzorger liet 3 november, de dag dat ze uitgerekend was, weten dat ze elke dag bloed bij haar afnemen om te kijken hoe het met de zwangerschap gaat. Op die manier kunnen de verzorgers een inschatting maken over wanneer het kalf geboren wordt.

En dat lijkt zondagavond te gebeuren. De dierentuin heeft twee webcams neergehangen in het kraamverblijf van de neushoorn waardoor iedereen kan meekijken. De dierentuin laat weten dat het kalf van Naima zeer welkom is aangezien de Zwarte Neushoorn ernstig wordt bedreigd. Er leven nog zo’n vijfduizend van deze grote dieren in het wild.

Het lijkt erop dat de bevalling van zwarte neushoorn Naima is begonnen. Vandaag is Vungu jarig, dat zou wel een mooi cadeau zijn. 😉Kijk live mee via de webcams https://t.co/kSuQCMg0Ng — Diergaarde Blijdorp (@RotterdamZoo) November 8, 2020

Foto: Naima met haar eerste kalf