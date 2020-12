Bijzondere blauwe haai gevonden op het strand van Ouddorp: 'Ze komen hier helemaal niet voor!'

Een blauwe haai op avontuur heeft zich in de nesten gewerkt door helemaal naar het strand van Ouddorp te zwemmen. Het dier wordt zaterdag aan het begin van de middag levend op het strand gevonden door een voorbijganger. Zeezoogdierenhulp Nederland is samen met Dierentuin Blijdorp bezig met een reddingsoperatie.

Volgens de dierenorganisaties gaat het om ‘een bijzondere vondst’, want blauwe haaien komen normaal gesproken niet voor in de Noordzee. Het dier zwemt wel in de Atlantische Oceaan, Grote Oceaan en Indische Oceaan. Dit exemplaar is dus ver van huis.

Door het oog van de naald

Cees en Lianne van Hoven van ReddingsTeam Zeedieren (RTZ) Kop van Goeree gaan zaterdagmiddag meteen ter plaatse als ze een melding krijgen van een aangespoelde haai. Het blijkt om een bedreigde blauwe haai te gaan. Het dier ademt nog, maar is er slecht aan toe. Haaien kunnen namelijk niet actief zelf ademen. “Deze dieren komen hier helemaal niet voor!” vertelt Cees enthousiast over de vondst aan Hart van Nederland.

“De melder heeft in zijn korte broek geprobeerd het dier weer in het water te krijgen, maar deze was nog sneller dan hijzelf alweer aan de kant,” gaat hij verder. Cees en zijn vrouw schakelen Diergaarde Blijdorp in en proberen de haai zo goed mogelijk nat te houden tot medewerkers van de dierentuin met een dolfijnenkist het strand opkomen. Cees vertelt hoe de haai door het oog van de naald is gekropen. “We dachten dat het dier al dood was toen de transportkist er was, maar hij begon opeens weer te zwemmen.”

De blauwe haai wordt snel overgebracht naar Blijdorp en overgezet naar de vissenquarantaine. Een woordvoerder van de dierentuin laat weten dat de vis ‘nu wordt onderzocht om te kijken hoe zijn conditie is.’ Het blijft voorlopig spannend of de haai zijn avontuur gaat overleven.

Nieuwsgierig

De lange zwemtocht van de haai past bij de aard van het beestje. Blauwe haaien zijn nieuwsgierige roofdieren, die in hun leven enorme afstanden afleggen. De dieren migreren graag, maar dit exemplaar maakte het wel heel bont door in een zee te eindigen waar hij eigenlijk niet voorkomt.

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) zijn blauwe haaien zulke goede zwemmers, omdat ze hun buikvinnen gebruiken om op de stroming te zweven. Dit bespaart de dieren een hoop energie. Wat er uiteindelijk met het bijzondere dier gaat gebeuren, is niet bekend. Volgens het laatste nieuws uit Blijdorp zwemt de haai nu voorzichtig zelfstandig, maar zegt dit nog niks.

Foto’s: Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree – Lianne van Hoven