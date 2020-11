Loterij moet dierentuin Blijdorp de winter doorhelpen

Fans die dierentuin Blijdorp deze winter willen steunen, kunnen vanaf donderdag meedoen aan een loterij. De Rotterdamse dierentuin verloot prijzen als een dag een dierenverzorger zijn, de haaien in het Oceanium voeren of een nachtje kamperen in Blijdorp.

De dierentuin loopt door de coronamaatregelen veel inkomsten mis en moest tweemaal de deuren sluiten. Sinds vorige week is de dierentuin weer open, maar mag er maar een beperkt aantal bezoekers worden toegelaten. Met de te winnen prijzen wil de diergaarde de fans toch iets bieden om naar uit te kijken.

‘Help ons de winter door’

Onder het motto ‘help ons de winter door’ verkoopt Blijdorp via de website digitale lootjes voor 2,50 euro per stuk. Ook is het mogelijk om door middel van een link zelf loten te verkopen voor Blijdorp. Degene die de meeste loten weet te slijten maakt kans op bijvoorbeeld een rondleiding achter de schermen of een dierenverzorger voor de klas.

De trekking is op 5 januari 2021, prijswinnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.

