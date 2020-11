Net als de bioscopen, theaters en musea mogen de Nederlandse dierentuinen na twee weken verplicht gesloten te zijn geweest vanaf donderdag weer open. Natuurlijk zijn de circa 50 dierentuinen in ons land daar blij mee. Maar met de heropening zijn de zorgen over de toekomst nog lang niet verdwenen.

De in totaal drie maanden verplichte sluiting dit jaar hebben er financieel flink ingehakt. “We lopen dit jaar naar schatting zo’n 150 miljoen euro aan omzet mis als branche,” maakt directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen Wineke Schoo duidelijk. “We zijn afhankelijk van gasten. Als je geen kaartjes verkoopt, dan heb je geen inkomsten. En de kosten lopen wel gewoon door.”

Olifanten eten door

Ook in Wildlands Adventure Zoo in Emmen hebben de twee lockdownperiodes voor heel veel omzetverlies gezorgd, zegt directeur Erik van Engelen. “Het grootste leed is geleden in de eerste lockdown, toen zijn we tweeëneenhalve maand dicht geweest. Dat heeft ons meer dan drie miljoen euro gekost.” Hij verwacht aan het eind van het jaar in totaal zo’n 650.000 bezoekers, normaal zijn dat er ongeveer een miljoen per jaar.

In de Emmense dierentuin werken veertig mensen, ook als de dierentuin dicht is. De dieren moeten natuurlijk iedere dag gevoerd worden en de hokken schoon gehouden. En dat is een hele klus legt olifantenverzorger Lisa Schurman uit. “We hebben tien Aziatische olifanten. Ze eten zo’n 100 tot 150 kilo ruwvoer. Denk aan hooi, stro, luzerne, takken en bladeren. En we moeten iedere dag zeker 1000 kilo mest scheppen.”

Faillissement

De afgelopen maanden hebben meerdere grote dierentuinen al forse reorganisaties moeten doorvoeren om het hoofd boven water te houden. Zo ontsloeg Artis ongeveer een kwart van haar personeel en kreeg Diergaarde Blijdorp zelfs een noodlening van tien miljoen euro van de gemeente Rotterdam om faillissement te voorkomen.

“Je kunt reorganiseren, maar ergens houdt het op,” aldus Schoo. Volgens haar zou een derde sluitingsperiode funest zijn voor de dierentuinenbranche. “Bij een derde lockdown betwijfel ik of onze leden het zullen overleven zonder overheidssteun.” Ook Van Engelen denkt dat een nieuwe lockdown het einde zou betekenen. “Dat zou zonder verdere overheidshulp een faillissement inhouden, niet alleen voor ons.”