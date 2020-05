Ook yogastudio's blijven voorlopig dicht tot na de zomer, 'maar wij zijn géén sportscholen'

Yogastudio’s blijven door de coronacrisis komende zomer gesloten, maar willen veel eerder weer opengaan. Volgens Juliette Dormaar van Kompassie Yoga in Rotterdam is het onzin dat de branche überhaupt over één kam wordt geschoren met sportscholen.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

Sportscholen mogen vooralsnog niet eerder open dan 1 september, tot grote frustratie van eigenaars en sportfanaten in het hele land. Dat die datum ook geldt voor yogastudio’s is voor Juliette niet te verkroppen. Yogastudio’s zijn géén sportscholen, onderstreept ze bij Hart van Nederland.

Zo wordt er volgens haar bij yoga geen gebruik gemaakt van apparatuur, worden de lessen in kleine groepen uitgevoerd en wordt er – behalve door de yogadocent – niet gesproken.

Lees ook: Sportscholen gaan bijna kopje onder door coronacrisis

Andere tak van sport

Ondanks het feit dat het letterlijk een andere tak van sport is en yogastudio’s niet onder dezelfde branche als sportscholen vallen, worden ze door de politiek wel als zodanig weggezet. Dat moest maar eens afgelopen zijn, vond Juliette. Ze deed daarom op Facebook een oproep over deze kwestie.

Ze kon rekenen op veel medestanders, zo bleek. De eigenaren van yogastudio’s verenigden zich vervolgens onder hun eigen brancheorganisatie: Vereniging van Yogascholen Nederland.

Protocol opgesteld

De vereniging heeft een protocol opgesteld voor de yogabranche en diende die in bij minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. In het protocol staat onder andere dat iedereen op anderhalve meter afstand van elkaar moet zitten en iedereen een eigen mat meeneemt. “We willen zelfs schermen neerzetten, als de minister dat zou willen”, zegt Juliette.

Ze neemt de opgestelde regels bloedserieus, niet alleen als yogadocent maar ook als iemand die vanwege astma zelf tot een risicogroep behoort. Juliette hoopt dan ook van harte dat het protocol serieus bekeken wordt. “We willen ontzettend graag oplossingsgericht te werk gaan, maar voelen ons tot nu toe niet echt gehoord.”