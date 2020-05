Op beeld vastgelegd: wolf in Vlijmen valt schapen aan in de wei

Meerdere schapen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in een wei in het Brabantse Vlijmen afgeslacht door een wolf. De slachtpartij is op een bewakingscamera van de boer vastgelegd.

Waarschijnlijk is het de eerste keer in Nederland dat een slachtpartij door een wolf op film is vastgelegd. Op de beelden is te zien hoe één schaap wist te ontkomen, dat dier is nog altijd spoorloos. “Vannacht zijn er zeven schapen in het gebied dood aangetroffen en één schaap is vermist”, aldus een woordvoerder van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Het zijn bepaald niet de eerste slachtoffers van de wolf in het gebied. Eerder deze week werden nog 43 schapen van Jos Verhulst uit Ammerzoden, aan de andere kant van de Maas. De schapenboer reageerde furieus voor de camera van Hart van Nederland. “Die wolf en ik als schapenboer kunnen in Nederland niet samenzijn!”

(Tekst gaat verder onder video)

‘Schijnbaar door woonwijk gelopen’

Met de nieuwe slachtpartij in Vlijmen komt de teller voor deze week volgens ZLTO op 58 dode schapen te staan.” De organisatie noemt het een “beangstigend unicum” dat de wolf schijnbaar door een woonwijk moet zijn gelopen om de schapen van de hobbyboer in Vlijmen te kunnen pakken.

Vermoedelijk gaat het in alle gevallen om dezelfde wolf. Het roofdier heeft het overigens niet alleen op schapen gemunt, er zijn ook meldingen geweest dat de wolf achter paarden aanzit.

Lees ook: Schapenboer Jos is woest na 43 doodgebeten schapen: ‘Die wolf en ik kunnen in Nederland niet samenzijn’

‘Afrasteren is geen optie’

LTO Nederland vindt dat als de maatschappij ervoor kiest om wolven een plek te geven in Nederland, degenen die daar schade door ondervinden door de maatschappij moeten worden ondersteund. Boer Jos het daarmee eens, want afrasteren is wat hem betreft geen optie. “Bij die grote percelen van twintig hectare is het niet mogelijk om ze af te rasteren.”

Lees ook: Wolf trekt spoor van vernieling op de Betuwe, bewoners maken zich zorgen

In een reactie zegt de provincie Noord-Brabant boeren “te ondersteunen zich te beschermen tegen de aanvallen van de wolf”. Omdat de wolf een beschermde diersoort is, heeft de provincie de taak het dier te beschermen en gelden er wettelijke regels.

Veehouders die schade hebben geleden door een wolvenaanval, kunnen dit melden. Als na DNA-onderzoek is vastgesteld dat de schade door een wolf is aangericht, kan de eigenaar een schadevergoeding krijgen.

Redactie/ANP