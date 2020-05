Wolf trekt spoor van vernieling op de Betuwe, bewoners maken zich zorgen

De wolf die op de Betuwe rondwaart, houdt de gemoederen flink bezig. In korte tijd heeft het beest in Culemborg en omgeving een spoor van dood en verderf achtergelaten. Tientallen schappen zijn vermoord, met flinke financiële én emotionele schade tot gevolg. Omwonenden beginnen zich zo langzamerhand flink zorgen te maken over het moordlustige exemplaar.

Op Landgoed Mariënwaerdt in Besd heeft een wolf donderdag vijf schapen gegrepen. Jachtopziener Arjan van Wingerden schrok zich een hoedje toen hij het nieuws vernam. “Hoewel wij officieel nog niet mogen zeggen dat het door een wolf is gebeurd – dat mag pas nadat DNA-onderzoek dat heeft uitgewezen – is het mij wel duidelijk dat het een wolf was. Dat kan ik aan de diepte, lengte en het soort wonden van de schapen meteen zien. Bovendien is het niet het eerste geval hier in de buurt.”

Tekeer als een idioot

In het buitengebied van Culemborg slachtte een wolf namelijk woensdag al deel van een kudde schapen af. Dit gebeurde voor de ogen van landeigenaar Jan den Hartogh. Vijftien dieren overleefden het niet. “Op het land zag ik iets tekeer gaan. Ik dacht eerst dat het een herdershond was. Eenmaal dichterbij bleek het een wolf. Die ging werkelijk als een idioot tekeer. Echt, hij leek wel gestoord.”

Van Wingerden en Den Hartogh zijn kritisch over de komst van de wolf in Nederland. “Ik ben natuurlijk een ontzettende natuurliefhebber, maar wij zijn hier gewoon niet op berekend. Daar komt nog bij dat wanneer de wolf één keer een schaap pakt, puur voor consumptie, het niet zo’n probleem is. Maar deze wolf is gestoord, heeft een waas voor zijn ogen lijkt het wel. Doodt keer op keer meerdere schapen en laat ze vervolgens onaangeroerd”, aldus Van Wingerden.

Je moet er niet aan denken

Waarom het beest zo bloeddorstig is, is niet duidelijk. “Ik vermoed dat het een reu is die verstoten is door de groep en nu zijn eigen plek aan het veroveren is”, zegt Van Wingerden. “Mijn zorg is dat deze wolf steeds iets verder gaat. Stel je voor dat ‘ie langzaam maar zeker richting bewoond gebied trekt. Je moet er niet aan denken wat er dan kan gebeuren, met bijvoorbeeld jonge kinderen in speeltuinen.”