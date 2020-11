Winkels in Krommenie verwijderen Zwarte Piet uit hun etalage na bedreigingen

Winkeliers in Krommenie hebben Zwarte Pieten uit hun etalage gehaald, omdat ze zich bedreigd voelen door een anti-Zwarte Piet-actiegroep. De groep heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’ op de grond voor de etalages van vijf winkels gespoten.

“We hebben meteen alles weggegooid. Anders waren we bang dat we een steen door de ruit kregen.” Dat zegt Gerda Kuijs van de schoenwinkel Groot Schoenen maandag tegen Hart van Nederland. In de winkel hingen poppen van bruine en witte Pieten.

‘Wat nu met kerst?’

Het stoort Gerda vooral dat de leden van de actiegroep niet naar binnen zijn gekomen om het gesprek aan te gaan. “Ze hebben niet het fatsoen om bij ons naar binnen te komen en erover te praten”, zegt ze. Nu dit is gebeurd, weet ze zelfs niet meer welke kerstversiering ze straks wel en niet kan ophangen. “Ik wilde elfjes in de winkel plaatsen, maar die durf ik er nu bijna niet meer in te zetten.”

Ook voor de winkels J&R Fashion, Bie Zjoe, garage Schoone en Firstlady is de tekst op de grond voor de etalage gespoten. Alle winkeliers hebben de Zwarte Pieten uit hun etalage verwijderd, laat Gerda weten. Een aantal winkels gaat aangifte doen van de actie bij de politie.

De actie voelt voor Gerda als een bedreiging. Actiegroep Zaankanters Tegen Racisme, die verantwoordelijk is voor de actie in Krommenie, laat via een schriftelijke reactie op hun Facebookpagina weten dat ze “niemand bedreigen”. “Wij bedreigen niemand, we laten zien wat er nog aan restanten van zwarte pieten zijn en vragen deze te verwijderen. Uiteindelijk wordt dit een leuk feest voor alle kinderen, zonder zwarte pieten”, schrijven ze.

Meer acties

Op meerdere plekken in het land hebben anti-Zwarte Piet-actiegroepen kenbaar gemaakt dat ze het niet eens zijn met Zwarte Pieten in winkels. Zo heeft de actiegroep ‘Heerlen kan het’ op hun Facebookpagina laten weten dat ze een krijtactie hebben gedaan in de Limburgse stad. Op de stoep en op muren staat de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’.

Bij winkel Thema&Party Feestwinkel Heerlen heeft de actiegroep daarnaast een stuk papier met dezelfde tekst over een Zwarte Piet op het raam geplakt. Eigenaar Desiree Blokker laat aan Hart van Nederland weten dat ze in haar winkel Zwarte Piet-versiering heeft hangen. Ze is echter niet van plan dat weg te halen. “Ik laat het gewoon hangen. Wij houden eer aan de traditie”, zegt ze.

‘Wij laten ze hangen’

Ook eigenaren van Gremmen Footwear in Malden, waar demonstranten van Kick Out Zwarte Piet zijn langs geweest, laten aan Hart van Nederland weten dat ze hun poppen van Zwarte Piet laten staan in de winkel. De demonstranten wilden het gesprek aangaan met eigenaren Hans en Chrisan Gremmen, zodat ze hun winkel Zwarte Piet-vrij zouden maken. “We hadden roetveegpieten in de winkel hangen en verder hebben ze geen discriminerende kenmerken. We laten ze gewoon hangen.”