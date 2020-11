Breda wil organisatie van intocht voor Zwarte Piet beboeten: 'Dit had niet moeten gebeuren'

Een onaangekondigde intocht met Zwarte Pieten in Breda heeft zaterdagmiddag de gemeente onaangenaam verrast. De alternatieve intocht in de wijk Tuinzigt trok flink wat mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

De gemeente is op zoek naar de organisatoren, die volgens een woordvoerster een boete kunnen verwachten.¬†De organisator, zelf ook zwart geschminkt, zegt tegen Omroep Brabant¬†dat het evenement is gehouden omdat “er door corona niks te doen is voor de kinderen” en om duidelijk te maken dat Zwarte Piet moet blijven.

Gemeente Breda wist van niets

“Dit had niet moeten gebeuren”, zegt de gemeentewoordvoerster. “Wij wisten dit niet.” De politie en handhaving hebben volgens haar geprobeerd mensen ertoe aan te sporen zoveel mogelijk afstand te houden, maar op beelden is te zien dat weinig mensen daar gehoor aan hebben gegeven.

ANP

Beeld: SQ Vision