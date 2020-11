Ruiten vernield van barbershop in Bredase wijk Tuinzigt na 'alternatieve' intocht met zwarte pieten

In de nacht van zaterdag op zondag zijn de ruiten van de Bredase kapperszaak en barbershop The Art of Hustle vernield. Dit gebeurde nadat er die zaterdagmiddag een alternatieve sinterklaasintocht met zwarte pieten had plaatsgevonden, die georganiseerd was door inwoners van de wijk Tuinzigt. Er ontstond een akkefietje tussen kinderen die voor de barbershop van Roberto Nefuani stonden en mensen die meededen aan de intocht. Daarbij zou er zijn geschreeuwd en met eieren zijn gegooid door de kinderen.

Medewerker Ella van de kapperszaak vertelt aan Hart van Nederland: “Het gerommel begon zaterdagmiddag al met die intocht. Ik was aan het werk met collega’s en er waren klanten binnen. Het begon al vroeg met zwarte pieten die langskwamen. Het was op dat moment heel erg druk in de wijk.”

Schreeuwende mensen

Er liepen zwarte pieten langs de zaak die naar binnen keken. “Het is 2020, iedereen weet inmiddels wel wat het met een donker persoon doet als je zoiets organiseert. Ze weten dat er donkere jongens bij ons werken. Wij wisten niets van die intocht. Op een gegeven moment begonnen er een aantal mensen te schreeuwen, ook naar onze klanten. Toen ontstond er ook een akkefietje tussen een paar mensen die het hadden georganiseerd en bekenden van ons die buiten stonden.”

Volgens Ella ging het akkefietje gepaard met geschreeuw en werd er daarop door de kinderen die bij hen voor de deur stonden gegooid met eieren: “Wij hadden daar verder niks mee te maken. Maar daarnaast, kom op, het gaat om kinderen. Die reageerden op wat er gebeurde.” De kinderen zouden vaak bij de kapperszaak over de vloer komen.

“Toen zijn ze dat bij ons komen verhalen, dat was heel intimiderend,” aldus medewerker Ella.┬áVolgens hem en eigenaar Roberto gaat het om mensen die betrokken waren bij de protestintocht: “Omroep Brabant had beelden van die intocht en we hebben die jongens ook daarop gezien.”