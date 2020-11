PVV-leider Geert Wilders vindt het filmpje waarin een man met een geweer op een portret van de politicus schiet, een aanzet tot moord. Hij zegt dat in een reactie tegenover Hart van Nederland. Wilders hoopt dat het OM snel overgaat tot vervolging.

De schutter, Sait Cinar, deelde de video zondag op zijn social media. In het filmpje kijkt hij in de camera en roept: “Dit is vrijheid van meningsuiting.” Hij heeft een pistool in zijn hand en richt deze vervolgens op een groot portret van Wilders. Daarna doorzeeft hij de foto met meerdere kogels.

Volgens Wilders komt deze bedreiging extra hard aan, omdat het om een video gaat. “Deze bedreiging is visueel, mensen zien wat er gebeurt. Een foto van jezelf waarop een pistool wordt leeggeschoten heeft een ander effect dan een e-mail of post op internet.”

Aanzetten tot moord

De maker zelf zegt dat de video bedoeld is als provocatie. De PVV-leider is het daar niet mee eens. “Dit is veel meer dan een provocatie. Ik voel het als zuivere bedreiging en het aanzetten tot moord. We zien helaas bijna elke week in Europa dat mensen ook echt in staat zijn om dit te doen.”

Het OM laat weten dat er sprake is van een strafbare bedreiging en is een onderzoek begonnen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hoopt dat de maker van het filmpje snel wordt vervolgd. “Dit is een bizarre bedreiging. Het is heel goed dat Wilders aangifte heeft gedaan. Als je in Turkije kritiek hebt op het tasje van de echtgenoot van meneer Erdogan, kun je in de gevangenis belanden. Laat staan dat iemand daar het in z’n hoofd haalt dit te doen.

Omtzigt kreeg onlangs zelf ook te maken met een bedreiging, toen hij in de buurt van het Kamergebouw werd belaagd. U heeft gezien dat Openbaar Ministerie vrij snel gehandeld heeft, toen ik werd bedreigd bent. Hoop dat OM nu net zo snel handelt. Als land hebben we het te snel normaal gevonden dat Wilders aan de lopende band zeer ernstig wordt bedreigd.”