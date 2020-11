OM: video van beschoten foto Geert Wilders is strafbare bedreiging

Justitie onderzoekt het filmpje waarin een man schiet op een portret van PVV-leider Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan Hart van Nederland weten dat er volgens hen sprake is van een strafbare bedreiging.

De schutter, Sait Cinar, deelde de video zondag op zijn social media. In het filmpje kijkt hij in de camera en roept: “Dit is vrijheid van meningsuiting.” Hij heeft een pistool in zijn hand en richt deze vervolgens op een groot portret van Wilders. Daarna doorzeeft hij de foto met meerdere kogels.

‘Geen provocatie maar bedreiging’

Cinar stelt dat hij zijn omstreden actie deed om te provoceren. “Ik heb de video gemaakt om de reactie te zien”, zei hij tegen Hart van Nederland. De Turkse Nederlander ontkent dat hij met zijn filmpje tot geweld zou oproepen. “Het heeft niks met geweld te maken. Ik gun niet dat iemand dit echt doet bij hem. Ik hoop dat God dat doet.”

Daar denkt justitie dus anders over. “Het OM en het Team Bedreigde Politici (TBP) hebben dit weekend kennis genomen van het betreffende filmpje”, aldus een woordvoerder. “Wat het OM betreft is hier sprake van een strafbare bedreiging, het TBP doet daarom nader onderzoek.”

Wilders wordt sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 zwaar beveiligd vanwege doodsbedreigingen. Hij noemt het schietfilmpje “ziek” en gaat maandag aangifte doen. De Tweede Kamer steunt de PVV-voorman daarin, zegt Kamervoorzitter Khadija Arib. Volgens haar laten de beelden zien “hoe heftig de bedreigingen zijn” aan het adres van de politicus.

Redactie/ANP