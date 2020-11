Sait Cinar, de man die een video maakte waarin hij op een portret van Geert Wilders schiet, zegt dat hij het filmpje heeft gemaakt om te “provoceren”. “Ik heb de video gemaakt om de reactie te zien”, zegt hij tegen Hart van Nederland. De PVV-leider noemde de video “ziek” en gaat aangifte doen.

Zondag verscheen het filmpje op Dumpert. Cinar kijkt daarin in de camera en roept: “Dit is vrijheid van meningsuiting.” Hij heeft een pistool in zijn hand en richt deze vervolgens op een groot portret van Wilders. Daarna doorzeeft hij de foto met meerdere kogels.

‘Geen oproep tot geweld’

“Ik zoek de provocatie gewoon op”, verdedigt Cinar zijn omstreden actie. Hij koos Wilders als “schietschijf” omdat de PVV-leider volgens hem “de profeet Mohammed probeert te beledigen” en de overheid “dat gewoon toelaat”.

Cinar stelt dat er met twee maten wordt gemeten. “Het is niet eerlijk”, vindt hij. “Je praat over de moslims: vrijheid van meningsuiting. Ik doe iets tegen Wilders en het is een doodsbedreiging.” Volgens hem gaat het om een zelfde soort provocatie, “maar ik word harder aangepakt”.

Wilders wordt al jaren zwaar beveiligd vanwege bedreigingen. Hij laat weten aangifte te doen om het schietfilmpje, maar Cinar zegt niemand tot geweld op te roepen. “Het heeft niks met geweld te maken”, blijft hij volhouden ondanks dat te zien is hoe hij meerdere keren op een foto van de PVV’er schiet. “Ik gun niet dat iemand dit echt doet bij hem. Ik hoop dat God dat doet.”

Veroordeeld voor opruiing

Het is niet de eerste keer dat Cinar in opspraak komt vanwege zijn uitlatingen op het internet. In 2014 werd de Turkse Nederlander veroordeeld tot zestig maanden cel, waarvan 44 maanden voorwaardelijk, wegens opruiing op Facebook. Hij suggereerde toen in een filmpje om Joden dood te schieten.

“Dat doe ik voor de kijkcijfers, je weet toch, om aandacht te trekken”, zei Cinar daar een jaar later over in de Volkskrant. “Als ik zeg: aardige Jood, dan luistert niemand. Maak ik een filmpje over kankerzionisten die dood moeten, dan krijg ik zoveel likes – dat is wat de mensen willen horen.”