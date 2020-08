Nog nooit zoveel wespen in Achterhoek en Twente: 'Zo druk heb ik het nog nooit gehad'

Wespenbestrijders maken tijdens deze zomerse dagen overuren. Door het broeierige weer van de afgelopen maanden en zeker deze week gedijen wespen goed en staan vooral in de Achterhoek en Twente de telefoons van ongediertebestrijders roodgloeiend.

“Zo druk heb ik het nog nooit gehad,” vertelt ongediertebestrijder Martijn Hengeveld. “Het komt door de warmte en de droogte. Daardoor wordt het broeierige en daar houden de wespen van.”

Meer wespen door klimaatverandering

De zelfstandige ongediertebestrijder uit Ulft krijgt deze dagen zeker tien tot vijftien telefoontjes per dag. “Zelfs uit Arnhem en Nijmegen krijg ik aanvragen, omdat ze de drukte daar ook niet aankunnen. Maar ik heb mijn handen al vol aan mijn eigen regio.”

De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) ziet ook veel vragen binnenkomen over wespenoverlast. “We zien dat de overlast van wespen door de zachte winters en warme zomers komen. Dat komt door de klimaatverandering,” zegt adviseur Kyra Broeders. “Dat zien we ook met hoornaars gebeuren.”

Tips tegen wespen

Vooral rond augustus vliegen wespen veel uit op zoek naar voedsel. Voor Hengeveld is de belangrijkste tip aan mensen: doe altijd een viltje over je glas. “Ik hoor vaak van mensen die naar het ziekenhuis moeten omdat ze een wesp in de keel hadden. Zo’n wesp zit al snel in een glas frisdrank en die drink je dan op.”

Broeders raadt aan om wanneer nodig een professional in te schakelen in een vroeg stadium. “We zien dat een plaagbestrijder pas wordt ingezet als het al aan de late kant is, en nauwelijks in preventieve zin. Dat kan heel veel overlast schelen,” adviseert Broeders. “Een professional kan dan ook kijken of een wespennest bestreden moet worden, want dat hoeft natuurlijk niet altijd.”

Om wespen te verjagen heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een aantal tips op een rijtje gezet:

Blijf uit de buurt van een wespennest en laat wespen zo veel mogelijk met rust. Sla ze niet als ze in de buurt komen.

Hang horren of vliegengordijnen voor deuren en ramen zodat wespen niet binnenkomen.

Lok wespen naar een andere plek met iets dat ze lekker vinden, zoals een buffetje rottend fruit.

Hang aan het begin van de zomer een nep-nest op. De koningin zoekt dan een ander plekje op.

Lok alleen wespen en geen bijen in je wespenval. Gebruik bier met limonade (radler) en plaats de val op voldoende afstand.

Roep de hulp in van professionele bedrijven als een wespennest buiten voor overlast zorgt, of binnenshuis op een onhandige plek zit.

