Sander Ligthart kreeg afgelopen nacht de schrik van zijn leven. Hij ging net liggen in het logeerbed bij zijn schoonouders in Deventer, toen hij een heftige pijn aan zijn linkervoet voelde. Hij klapte het dekbed weg en stond oog in oog met een wespennest.

“We waren beneden aan het borrelen, maar op een gegeven moment werd ik moe”, vertelt Sander. “Dus ik ging naar boven, poets mijn tanden, doe het licht uit en ga op de tast naar het bed toe. Ik ga aan de linkerkant liggen, precies bij dat nest. Ik voel meteen een heftige steek. Eerst dacht ik aan kramp, maar dat voelt toch anders.”

‘Horrorfilm’

Sander springt uit bed en doet het licht aan. “In eerste instantie zag ik niets. Toen heb ik laag voor laag het dekbed weggetrokken en ontdekte ik het nest. Het leek wel een horrorfilm. Sterker nog: ik bedenk wel eens scripts voor films, maar dit had ik me niet kunnen voorstellen.”

Dat de wespen niet eerder zijn opgemerkt, komt volgens Sander doordat de kamer nauwelijks gebruikt wordt. “Alleen de schoonmaker komt er om even snel te stofzuigen. Verder is er maanden niemand geweest.”

Komt zelden voor

Volgens deskundigen is het uniek dat wespen een matras uitkiezen als plaats voor een nest. “Het is de koningin die de plek bepaalt”, aldus Jan Smit van EIS Kenniscentrum Insecten.

“Meestal kiest ze voor een holte ergens in huis, vaak op een zolder. Soms op de grond. Maar van een wespennest in een bed heb ik nog nooit gehoord. Het betekent waarschijnlijk dat de wespen constant naar binnen en buiten kunnen. Ze moeten toch ergens eten vandaan halen.”

In totaal is Sander zo’n zes keer gestoken. Uiteindelijk hebben hij en zijn vriend maar in een bed bij de buren overnacht. Een verdelger is ingeschakeld om het wespennest te verwijderen.