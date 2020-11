VVD: zet kinderen die net wees zijn geworden niet het huis uit, maar ondersteun ze juist

De 21-jarige Sammy-Jo Klinkert werd door woningcorporatie haar huis uitgezet nadat ze wees werd nadat haar vader was overleden. Omdat haar situatie uitgebreid in de media was verschenen, kreeg ze een nieuwe woning aangeboden. Helaas is die maar 20 m2 groot en ze kan er maar een jaar blijven wonen. Daarom doet ze nu een oproep om een nieuwe woning te vinden.

Voor de VVD is dit een typisch voorbeeld van hoe het misgaat bij woningcorporaties. Kamerlid Daniel Koerhuis dient daarom vandaag een motie in waarin hij de regering vraagt een commissie op te stellen die onderzoek gaat doen naar dit soort schrijnende gevallen.

Wees zonder woning

Ondertussen heeft Sammy-Jo inmiddels op bijna tachtig woningen gereageerd, maar nog altijd zonder resultaat. Ze heeft nog wel even de tijd, maar het is een druk jaar voor haar. Op school is ze namelijk nét klaar met haar examens. Eigenlijk zou ze dus helemaal geen tijd moeten hebben voor zaken als het zoeken van een nieuwe woning. Maar woningcorporaties blijven vaak, en zeker in het geval van Sammy-Jo, stug volhouden. Als iemand niet als officiële (hoofd)bewoner op de huurcontracten staat dan is het inpakken en wegwezen geblazen.

Een schandalige situatie, zegt de VVD. En ook als het aan Jojanneke van den Bosch, zelf wees en oprichter van WeesWijzer ligt, krijgen kinderen die hun ouders zijn verloren en in een huurhuis wonen, veel betere bescherming. ”Het is niet alleen belangrijk om zelf een veilige plek te hebben, waar dan ook, maar als je net je ouder(s) hebt verloren heb je vooral baat bij zekerheid”, vertelt Van den Bosch. ”Als die situatie er niet is, kan dat nare gevolgen hebben op de lange termijn.”

Wel is er goed nieuws voor kinderen die in een soortgelijke situatie zitten als Sammy-Jo: de motie van de VVD is dinsdag aangenomen.