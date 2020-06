Zoetermeerse Samuel (21) verliest moeder aan corona en wordt huurwoning uitgezet

De 21-jarige Zoetermeerse Samuel Hoepel heeft in korte tijd zijn moeder verloren aan corona en moet ook nog eens zijn huis uit. Het huis waar ze samen woonachtig waren. Ook staan de schoolexamens voor de deur. “Het voelt allemaal als een grote waas” zegt Samuel tegen Hart van Nederland.

Het is vrijdag 10 april als de Zoetermeerse zorgmedewerkster Johanna, de moeder van Samuel, ziek wordt. Koorts. Ze werkt in een verpleeghuis, maar het is niet zeker of ze daar ziek is geworden. Van een (plaatsvervangende) huisarts krijgt ze op dat moment geen antibiotica. Vier dagen later moet ze naar het ziekenhuis.

Moeder op IC

Johanna krijgt vanaf nu wel de gevraagde medicijnen. De dag daarna, woensdag 15 april bezoekt ze het ziekenhuis weer. Conclusie: longinfectie. Ze is in slechte staat. Samuel moet haar heel de tijd ondersteunen. Maar een opname in het ziekenhuis zit er vooralsnog niet in, “terwijl ik haar thuis zag lijden,” aldus Samuel.

De dag daarna gaat Johanna nog verder achteruit. In de avond wordt ze opgenomen op de intensive care. Haar nieren geven het langzaamaan op. Ook testen ze haar daar pas op corona, iets waar de familie al sinds de eerste koortssymptomen om had gevraagd.

Twee dagen later reageren haar pupillen niet meer op licht en komt de uitslag van de test: corona. Op 21 april om iets over zeven uur in de avond komt Johanna, in het bijzijn van haar twee zoons, te overlijden. “We hebben de hartslagmeter op nul zien belanden…”

Wees zonder uitkering

Na haar overlijden is Samuel officieel een wees. Zijn leven staat op zijn kop. Maar dan slaat het noodlot nog een keer toe: hij moet zijn huis uit. Samuel is student en heeft daarom alleen een bijbaan als orderpicker. Recht op een wezenuitkering heeft hij niet, want die moet je vóór je 21e aanvragen. Ook komt hij in eerste instantie niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Geld om de huur op te brengen, heeft Samuel niet en hij moet ook nog eens binnen een half jaar de woning uit, omdat die niet op zijn naam staat. De huur van het huis waar hij en zijn moeder in woonden kost namelijk meer dan 432,51 euro per maand. Tot je 23e kun je dan alleen huurtoeslag aanvragen als de huur lager is dan dat bedrag. Het valt voor Samuel dus niet op te brengen en “bovendien is dit een huis met drie verdiepingen, voor mij alleen veel te groot.”

Lichtpuntjes

Half mei besluit Samuel om een crowdfundactie op te zetten. Hij vraagt om een totaalbedrag van €5000,- om zo de vaste lasten te kunnen dekken en om zo de zoektocht naar een nieuwe woning iets makkelijker te maken. “In die nieuwe woning heb ik niet veel nodig. Een bed en een bank is in het begin al voldoende” zegt Samuel.

In het begin van de actie loopt deze nog niet storm. Maar dan komt de kracht van social media om de hoek kijken: iemand op curaçao ziet de pagina voorbijkomen, waarschuwt een oud-klasgenoot van Samuel en vanaf dat moment gaat het als een speer.

Veel bekenden delen de actie op Facebook. Door het vele delen is er een lichtpuntje te zien aan de horizon: de teller staat op ruim €4300,-. En er is nog wat goed nieuws: “15 juni krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning” zegt een ietwat vrolijkere Samuel tegen Hart van Nederland. Ook laat hij weten dat de Belastingdienst hem tegemoet wil komen met een gedeeltelijke huurtoeslag. Voor nu is hij uit de brand.

Nog geen tijd voor rouw

Een moment om over het verlies van zijn moeder te kunnen nadenken, laat staan rouwen, heeft Samuel nog niet gehad: “het voelt allemaal als een grote waas.” Maar hij wil niet met zijn vinger naar een eventuele schuldige gaan wijzen: “dat heeft geen zin en is niet nodig.”

Naast de klap van het overlijden en al het gedoe met de woningen staat hij voor nog een uitdaging: deze week beginnen voor hem de examens. “Deze week heb ik er zeven en volgende week nog een aantal. In de tussentijd moet ik ook nog tijd vinden om te verhuizen” aldus Samuel. Daarna kan hij hopelijk eindelijk de rust vinden om langer en beter stil te staan bij het overlijden van zijn moeder.

