Weer anti-homogeweld in Amsterdam: drie verdachten aangehouden na steekpartij

De Amsterdamse politie heeft donderdagavond drie aanhoudingen verricht na een ‘homogerelateerd incident’. Het slachtoffer van anti-homogeweld raakte gewond aan zijn onderarm.

Het slachtoffer is een homoseksuele man die gestoken werd met een stuk glas, zegt een politiewoordvoerder tegen AT5. Dat gebeurde op de J.C. van Epenstraat op het Cruquiuseiland in Oost.

‘Gestoken met glas’

De man zat samen met iemand anders in een kano, toen zowel hij als zijn metgezel door een groep werden uitgescholden vanwege hun geaardheid. Bij de schermutseling die ontstond toen de twee verhaal gingen halen, raakte de man gewond.

De recherche onderzoekt de zaak in samenwerking met politienetwerk Roze in Blauw.

Anti-homogeweld Amsterdam

Vorige maand kregen ook Daniel Schepers en Fabio Viana te maken met anti-homogeweld in Amsterdam. Op Eerste Paasdag werden ze belaagd en bespuugd door een groepje jongeren. De mannen liepen hand in hand bij een filiaal van de Lidl in de Soerabajastraat in Amsterdam. Het stel filmde het incident.



De politie verrichte daarvoor tot nu toe drie aanhoudingen. Een maand later, begin mei, werden de mannen wederom slachtoffer van homohaat. Ze werden weer aangevallen toen ze hand in hand liepen in Amsterdam.

Hart van Nederland sprak met Daniel en Fabio over wat ze is overkomen. Het stel is diep geraakt.