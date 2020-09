Weduwe doodgestoken Tom (64) strijdt tegen wapenbezit onder jongeren: 'Als je een mes draagt, gebruik je hem'

Steeds meer jongeren hebben een mes of een ander wapen bij zich. En vaak zijn ze niet bang om het te gebruiken. De gemeente Haarlemmermeer probeert daar met een nieuwe campagne iets aan te doen.

In de afgelopen twee jaar waren er acht misdrijven in de gemeente waarbij jongeren met wapens betrokken waren. Eén van de dieptepunten en misschien wel bekendste was die op de 64-jarige Tom uit Hoofddorp. Hij was samen met zijn vrouw Saskia aan het pinnen toen hij door twee 15-jarige jongens werd overvallen. Tom overleefde de overval niet.

Zijn weduwe, de 65-jarige Saskia Manting, is heel blij met de campagne. “Als je als jongere een mes bij je draagt en je komt in een benarde situatie, dan gebruik je hem. Ook al was je dat niet van plan”, vertelt Manting aan Hart van Nederland.

Zijn dood niet zinloos

De jongens die haar man Tom (64) in december vorig jaar tijdens het pinnen overvielen, trokken een mes om hem af te schrikken. Maar Tom verzette zich en er ontstond een worsteling. Het slachtoffer liep vier steekwonden op, waarvan er twee fataal waren. “Als we een aantal van dit soort misdrijven kunnen voorkomen, dan is de dood van mijn man niet zinloos geweest.”

Mede daarom is vorige week de campagne YouChoose gelanceerd in de gemeente Haarlemmermeer. Burgemeester Marianne Schuurmans hoopt hiermee de jeugd bewust te maken van het gevaar van wapens en de impact als het fout gaat. “De meeste ouders denken ‘dat doet mijn kind niet’, maar we zien dat het niet alleen de zware criminelen zijn die een wapen dragen. De onwetendheid van jongeren over de gevolgen is ontzettend groot”, vertelt de burgemeester. “En juist hier kunnen ouders en de omgeving iets betekenen.”

Zo denkt Saskia er ook over. “Jongeren kunnen vaak niet inschatten wat ze veroorzaken. Als ouder moet je in gesprek blijven met je kinderen. Weet waar ze mee bezig zijn, weet waar ze uithangen. Zorg ervoor dat ze ‘s avonds laat niet op straat zwerven.” Maar ook de school moet een belangrijke rol spelen, vindt Manting. “Wanneer de ouders druk zijn met werk is het de basisschool die zicht heeft op de kinderen. Praat erover, leer ze normen en waarden aan en vertel over hoe respectvol om te gaan met anderen.”

Zinloze dood

Saskia Manting heeft zich aangesloten bij deze campagne omdat ze deze problematiek na de dood van haar man Tom niet kan laten voor wat het is. “Ik ben gelukkig heel sterk. Daar ben ik blij om. Ik heb zo’n ongelofelijke drive om dit aan te pakken. Helemaal uitsluiten kan niet, maar als het in de toekomst maar geleidelijk minder wordt”, aldus Manting.

Nog elke dag is de Hoofddorpse bezig met de zinloze dood van haar man. “Mijn partner is er niet meer, dat is het grootste probleem. Ik weet nu dat het niet de bedoeling was om hem te vermoorden, ook al droegen die jongens messen bij zich. Ik sta dan ook honderd procent achter alles wat ervoor kan zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”