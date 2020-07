De twee jongens (15 en 16 jaar) die vorig jaar december in Hoofddorp de 64-jarige Tom doodstaken bij een geldautomaat zijn donderdag veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie. Ook krijgen ze onvoorwaardelijke jeugd-tbs.

De man stond op 16 december 2019 rond 21.00 uur met zijn vrouw bij een geldautomaat aan de Markenburg in Hoofddorp, toen hij werd overvallen door twee jongens. Er ontstond een worsteling, waarbij hij werd gestoken. De man overleed ter plekke. De daders gingen er met onder andere honderd euro en een pinpas vandoor.

De jongens, die toen allebei 15 jaar oud waren, werden een dagen later opgepakt. Zij verklaarden dat zij snel geld wilden verdienen door iemand bij een geldautomaat te beroven. Het was volgens hen niet hun bedoeling geweest om het slachtoffer iets aan te doem.

Allebei een mes op zak

Voor de beroving hadden de tieners speciaal donkere kleding gekocht en ze hadden allebei een mes bij zich. Op de dag zelf wachtten de daders anderhalf uur in een steegje voordat ze een geschikt slachtoffer vonden. Toen de man zich tegen hun verwachting in hevig verweerde, gingen zij toch met de beroving door.

Het slachtoffer liep vier steekwonden op, waarvan er twee fataal waren. Het is niet duidelijk wie van de twee jongens welke verwonding heeft toegebracht. De rechtbank achtte hen echter in gelijke mate verantwoordelijk, omdat zij allebei met een mes in de hand de confrontatie aangingen met de man.

Voor ogen van echtgenote

De dodelijke overval gebeurde pal voor de ogen van de vrouw van het slachtoffer. De twee tiener moeten haar ruim 100.000 euro schadevergoeding betalen. De zoon van het echtpaar kwam vlak na de steekpartij ter plaatse en moest toezien hoe de reanimatiepogingen op zijn vader niet slaagden. De tieners moeten hem ruim 40.000 euro betalen.

De rechtszaak vond achter gesloten deuren plaats omdat de jongens nog minderjarig zijn. De uitspraak werd donderdag wel in het openbaar gedaan. Het vonnis is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden bekendmaakte.

