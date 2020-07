Jeugddetentie geëist tegen jongens die pinnende Tom (64) doodstaken in Hoofddorp

Tegen twee jongens van vijftien en zestien jaar uit Hoofddorp is donderdag voor de rechtbank in Haarlem tien maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel geëist, ook wel jeugd-tbs genoemd. De jongens worden verdacht van de fatale roofoverval op de 64-jarige Tom in Hoofddorp, eind vorig jaar.

Tom stond op 16 december tegen 21.00 uur samen met zijn vrouw geld te pinnen aan de Markenburg, toen hij werd overvallen door twee jongeren. Er ontstond een worsteling, waarbij hij werd gestoken. De man overleed ter plekke. De buit bedroeg onder meer 100 euro en een creditcard.

Risico onvoldoende gezien

De jongens werden enkele dagen later aangehouden. Zij verklaarden dat ze het slachtoffer nooit wilden doden. Dat risico werd volgens het Openbaar Ministerie door hen onvoldoende gezien, maar het was er wel. De officier van justitie zei daarover tijdens de zitting, die vanwege hun leeftijd achter gesloten deuren was: “Als je een groot, scherp mes meeneemt bij een beroving, al is het om mee te dreigen, is er een enorm risico dat je dat mes ook op een andere manier gaat gebruiken: om mee te steken. Met alle gevolgen van dien.”

De jongens waren tijdens de fatale overval alle twee vijftien jaar, de maximale straf is dan één jaar jeugddetentie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

