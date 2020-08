In het oosten van het land kunnen inwoners hem al gebruiken: de nieuwe corona-app. Die waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die positief getest is op corona. Vanaf 1 september moet het systeem landelijk werken, maar Nederlanders lopen er nog niet warm voor, blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland.

Om de nieuwe CoronaMelder-app is al maanden veel te doen. Met name over het schenden van de privacy van gebruikers. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens vond dat de app-formats van verschillende ontwikkelaars niet voldeden, omdat de overheid niet duidelijk genoeg was in de voorwaarden. Het kabinet besloot daarom zelf een nieuwe app te ontwikkelen.

Lees ook: Minister De Jonge wil spoedwet om corona-app juridisch te verankeren

Weinig vertrouwen

Ook die nieuwe app is niet veilig genoeg, vindt precies de helft van de meer dan 1.600 deelnemers aan het onderzoek van Wat vindt Nederland. Zij hebben er geen vertrouwen in dat de software veilig omgaat met hun persoonlijke gegevens.

Dat betekent niet dat de andere helft wél vertrouwen heeft in de applicatie. Iets meer dan een derde van de ondervraagden gelooft daadwerkelijk in de veiligheid van de app. 13 procent weet niet of de app veilig genoeg is of heeft geen mening.

Helft hoeft corona-app niet

Opvallend is dat vooral jongeren sceptisch zijn over de applicatie. Slechts een kwart van de deelnemers onder de dertig jaar is ervan overtuigd dat de corona-app veilig omgaat met ingevoerde gegevens.

Lees ook: ‘Nieuwe coronaspoedwet flink uitgekleed na felle kritiek’

Van de Nederlanders die aan het onderzoek hebben meegedaan geeft 39 procent aan de CoronMelder-app te zullen downloaden zodra die beschikbaar is in hun regio. Bijna de helft zegt daarentegen de app absoluut niet te installeren. Ook wat dat betreft zijn jongeren (62 procent) duidelijk minder welwillend.