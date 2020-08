Meeste Nederlanders willen nationale hulpactie voor Beiroet

Moet er een nationale hulpactie komen voor de slachtoffers van de zware explosie in Beiroet? Ja, zegt een meerderheid van het Wat vindt Nederland-panel. Aan het onderzoek deden ruim 2.500 mensen mee.

In de haven van de Libanese hoofdstad ontplofte dinsdag een loods waar zeer explosief materiaal lag opgeslagen. Er zijn zeker 135 mensen omgekomen, duizenden mensen raakten gewond. Ook worden nog talloze mensen vermist en raakten 20.000 inwoners dakloos.

Lees ook: Libanese Nederlanders komen in actie na explosie Beiroet

Het Nederlandse Rode Kruis opende eerder al gironummer 5125 waarop mensen geld kunnen storten. Maar een kleine meerderheid (52 procent) van de Nederlanders vindt dus dat er ook een nationale hulpactie voor de slachtoffers op poten moet worden gezet. In Drenthe en Noord-Holland is de steun het hoogst, Limburgers en Brabanders lopen minder warm.

‘Altijd oorlog en nu dit weer’

Ondervraagden die positief tegenover een inzamelingsactie staan zijn vooral bereid om een bedrag tot 10 euro te schenken aan de slachtoffers te schenken. “Als iedereen 1 euro per persoon zou doneren, dan kom je een heel eind. Als er genoeg landen meedoen”, vindt een deelnemer.

Het hart van een ander is gebroken door de ramp in Libanon. “Arme mensen. Altijd oorlog en nu dit weer.” Een op de acht Nederlanders is bereid om wat meer te doneren: tussen de 10 en 25 euro. Slechts 3 procent zegt meer geld te willen geven.

Lees ook: Explosies in Beiroet doen Nederlanders denken aan vuurwerkramp Enschede

Wantrouwen naar hulporganisaties

Vooral wantrouwen richting internationale hulporganisaties en de Libanese regering zijn redenen waarom mensen geen hulpactie willen of niet gaan doneren. De ‘in het verleden behaalde resultaten’ waarbij gedoneerd geld in de verkeerde zakken terechtkwam, hebben bij velen merkbaar hun sporen achtergelaten.

“Ik ben voor een hulpactie”, zegt een deelnemer. “Maar ik ben altijd bang dat de mensen waar het voor bedoeld is en het hard nodig hebben het niet krijgen. Dat alles naar de bobo’s gaat die het in eigen zak steken.” Maar over één ding is bijna iedereen het eens: “Het is een ramp van ongekende weerga.”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.