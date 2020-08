Explosies in Beiroet doen Nederlanders denken aan vuurwerkramp Enschede

Een rookpluim, een enorme knal en een gigantische schokgolf. Veel Nederlanders moesten bij het zien van de beelden van de zware explosies in Beiroet dinsdag direct denken aan de vuurwerkramp in Enschede.

De ramp die zich dinsdag voltrok in de Libanese hoofdstad, kostte meer dan honderd mensen het leven. Vierduizend mensen raakten gewond en meer dan 200.000 mensen zijn dakloos geworden door de knal. De explosie sloeg een krater in de haven van de stad, de straten liggen bezaaid met brokstukken van huizen, glas, en autowrakken.

Een hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris verklaarde dinsdag dat de explosie veroorzaakt zou zijn door 2700 ton ammoniumnitraat. De stof wordt gebruikt in kunstmest, maar dient ook als grondstof voor explosieven in bijvoorbeeld de mijnbouw en zelfgemaakte bommen.

Vergelijking met vuurwerkramp Enschede

De beelden van de ontploffingen doen veel Nederlanders denken aan de vuurwerkramp in Enschede, die twintig jaar geleden plaatsvond. “Brengt herinneringen terug aan 13 mei 2000 Enschede. Mijn gedachten zijn bij de mensen van Beirut,” tweet iemand. Weer een ander stelt: “Dit lijkt Enschede in het kwadraat.”

In Enschede vaagde een explosie van een opslagruimte vol met vuurwerk de wijk Roombeek vrijwel volledig weg. 23 mensen overleden bij de ramp, 950 mensen raakten gewond, 200 huizen werden volledig verwoest.

Ook op Facebook komt de vergelijking bovendrijven. “Als ik de beelden zie doet me meteen weer denken aan de vuurwerkramp in Enschede, waar ik alles kwijt ben geraakt,” laat iemand weten onder een nieuwsbericht op onze Facebookpagina. Een ander valt hem bij: “Moest ik ook meteen aan denken…..sterkte man.”

Kritiek op vergelijking

Er laten ook mensen van zich horen die de vergelijking tussen Beiroet en Enschede krom vinden. Een twitteraar meldt: “De omvang van deze ramp is niet te vergelijken met Enschede. Die van Enschede was ook al heel erg. Al kwam daar best wel wat vuur vrij en branden hele blokken af tot aan de grond na de explosie. Hier zie je vooral gesneuvelde ramen en gebouwen door die enorme drukgolf.”

Een ander, die ten tijde van de ramp in Enschede woonde: “Het is niet vergelijkbaar. In Enschede ontplofte 177 ton vuurwerk, in Beirut was het 2700 ton ammoniumnitraat. Grofweg equivalent met een kwart van de bom op Hiroshima.”